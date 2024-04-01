"Після детонації — працює". Як машина GCS-200 розміновує поля Донецької області

На Донеччині піротехніки ДСНС наразі мають дві машини механізованого розмінування GCS-200. Вибухотехніки працюють по заявках, нині виявляють міни у Покровському районі.
Як розповів начальник відділення механізованого розмінування Сергій Клепцов, машина призначена для виявлення протипіхотних, протитанкових мін та інших вибухонебезпечних предметів.
ДСНС розміновують місцевість та поля, Святогорівка, Донецька область. Фото: Суспільне Донбас
За день машина може обробити приблизно до гектара полів.
"Під машиною була детонація протитанкової міни, і після цього, після ремонту, машина далі працює", — розповів Клепцов.
Машина механізованого розмінування, Святогорівка, Донецька область. Кадр з відео Суспільне Донбас
У ДСНС нагадують: при виявленні вибухонебезпечного предмета слід не брати його до рук, відійти на безпечну відстань та зателефонувати за номером 101 або 102.
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