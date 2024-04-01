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"Після детонації — працює". Як машина GCS-200 розміновує поля Донецької області
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"Після детонації — працює". Як машина GCS-200 розміновує поля Донецької області

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На Донеччині піротехніки ДСНС наразі мають дві машини механізованого розмінування GCS-200. Вибухотехніки працюють по заявках, нині виявляють міни у Покровському районі.

Як розповів начальник відділення механізованого розмінування Сергій Клепцов, машина призначена для виявлення протипіхотних, протитанкових мін та інших вибухонебезпечних предметів.

Боєприпаси на полі, Донецька область, весна 2024 рік
ДСНС розміновують місцевість та поля, Святогорівка, Донецька область. Фото: Суспільне Донбас

За день машина може обробити приблизно до гектара полів.

"Під машиною була детонація протитанкової міни, і після цього, після ремонту, машина далі працює", — розповів Клепцов.
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Машина механізованого розмінування, Святогорівка, Донецька область. Кадр з відео Суспільне Донбас

У ДСНС нагадують: при виявленні вибухонебезпечного предмета слід не брати його до рук, відійти на безпечну відстань та зателефонувати за номером 101 або 102.

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