На Київщині відбудували понад 17 тис. об'єктів, пошкоджених війною — ОВА

У Київській області повністю або частково із забезпеченням життєдіяльності відновили понад 17 тисяч об'єктів, які були пошкоджені внаслідок російської військової агресії.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

Він поінформував, що сьогодні, 31 березня, разом з президентом Володимиром Зеленським відвідав Ірпінь. Це місто, за його словами, найбільше постраждало через бойові дії на початку повномасштабного вторгнення РФ.

"Поспілкувалися з мешканцями двох будинків – по вул. Лисенка, 14г та вул. Давидчука, 42. Їх відновили коштом UNITED24 і вже незабаром введемо в експлуатацію. Загалом на Київщині коштом UNITED24 відновимо 18 багатоквартирних будинків. Це Мила, Бородянка, Ірпінь, Гостомель, Бузова. Вже незабаром понад 4 тис. мешканців області зможуть повернутися до своїх осель", — зазначив Кравченко.

Очільник ОВА нагадав, що внаслідок повномасштабного вторгнення Росії на Київщині зруйновано та пошкоджено понад 29 тисяч об'єктів. Основна частина – житло.

"Відновлювати область почали одразу після звільнення від російських злочинців. Сьогодні вже відновили повністю та частково із забезпеченням життєдіяльності понад 17 тис. об'єктів. В першу чергу відбудовуємо багатоквартирні та приватні будинки", — додав Руслан Кравченко.

Що відомо про відновлення Київщини

Унаслідок бойових дій навколо Києва в лютому-березні 2022 року на Київщині зафіксовані руйнування у 46 з 69 територіальних громад. Критичних руйнувань завдано в Бучанській, Ірпінській, Гостомельській, Бородянській, Макарівській, Великодимерській та Пісківській територіальних громадах.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ в області були зруйновані чи пошкоджені понад 28 тисяч об'єктів. Основний "удар" припав на житло — 24,3 тис. будівель. Крім цього, постраждали 227 шкіл та садочків, 125 адмінбудівель і ЦНАПів, 128 медичних закладів, 138 культурних та релігійних споруд.

У травні 2023 року стартувало комплексне відновлення пошкоджених війною приватних будинків в Ірпені біля ЖК "Ірпінські Липки". Зокрема, це будинки на перетині вулиці Багірова та Гостомельського шосе. Станом на 1 лютого цього року капітально відремонтували 31 приватний будинок. З нуля будують ще 30 домівок.

На кінець 2023 року на Київщині відновили повністю або частково понад 16,5 тисяч об'єктів. Із них 15 тисяч — це багатоквартирні та приватні житлові будинки.

Минулого року на Київщині створили Каталог відновлення області, де можна дізнатись про відремонтовані об'єкти за кошти держбюджету протягом 2022 року.

Спостерігати за процесом відновлення 18 багатоквартирних будинків на Київщині, на відбудову яких збирає платформа UNITED24, можна на інтерактивній карті.

Також у Київській області створили Спостережну раду з питань відбудови. Її основне завдання — контролювати всі етапи відновлення від планування до завершення проєктів. Працюватиме і робоча група, яка виявлятиме корупцію під час відбудови.