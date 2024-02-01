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В Ірпені капітально відремонтували частину приватного сектору
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В Ірпені капітально відремонтували частину приватного сектору

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приватний будинок в Ірпені
Будинок з приватного сектору Ірпеня. Фото: КОВА

В Ірпені на Київщині капітально відремонтували 31 приватний будинок напроти ЖК "Ірпінські Липки". Наразі з нуля будують ще 30 домівок.

Про це повідомив голова ОВА Руслан Кравченко.

На початку вторгнення бої точилися в частині житлових кварталів міста. Один із них — приватний сектор по вулиці Багірова, де пошкодженим виявився майже кожен будинок. Понад 300 мешканців залишилися без житла.

Роботи з відновлення стартували наприкінці травня 2023 року. Вже капітально відремонтували 31 будинок, тепер вони мають уніфікований вигляд.

Будівельники замінили дахи, вікна та двері, відремонтували фасади, провели роботи з утеплення, гідроізолювали цоколі, встановили паркани.

Нині триває другий етап відновлення цього приватного сектору: заново будують 30 будинків. Їх площа — від 70 до 180 м². У 27 будинках завершили влаштування фундаментів.

"Також звели стіни із газоблоків, встановили перемички на віконних та дверних прорізах, гідроізолювали фундаменти та утепили їх, зробили стяжку підлоги, провели водопровідну систему нульового циклу. У чотирьох будинках вже зводять покрівлю", — додав начальник КОВА.

Що відомо про відновлення Ірпеня після військової агресії РФ

У травні 2023 року стартувало комплексне відновлення пошкоджених війною приватних будинків в Ірпені біля ЖК "Ірпінські Липки". Зокрема, це будинки на перетині вулиці Багірова та Гостомельського шосе.

За кошти, зібрані на платформі UNITED24, відбудують 18 житлових будинків у 5 населених пунктах — Ірпені, Бородянці, Гостомелі, селах Бузова та Мила.

У березні Ірпінь відвідала місія ЄС, щоб перевірити відбудову житлових об’єктів за програмою "Віднови ДІМ", кошти на яку виділив Євросоюз.

Протягом 2022 року в Ірпені повністю відновили 308 багатоповерхових і 120 приватних будинків, які були пошкоджені внаслідок російської військової агресії.

Під час бойових дій навесні 2022 року Ірпінь був зруйнований на 75 відсотків. Понад 10 тисяч людей залишилися без житла. У місті непридатними для проживання визнали 37 багатоквартирних будинків.

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