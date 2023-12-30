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На Київщині відновили понад 16,5 тисяч об'єктів, зруйнованих через вторгнення РФ
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На Київщині відновили понад 16,5 тисяч об'єктів, зруйнованих через вторгнення РФ

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На Київщині відновили понад 16,5 тисяч об'єктів, зруйнованих від початку вторгнення РФ
Відбудова ліцею в селі Плоске, Київська область, грудень 2023 р. Фото: КОВА

На кінець 2023 року на Київщині відновили повністю або частково із забезпеченням життєдіяльності понад 16,5 тисяч об'єктів, пошкоджених через збройну агресію Росії. Із них 15 тисяч — це багатоквартирні та приватні житлові будинки.

Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

Він нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в області були пошкоджені чи зруйновані понад 28 тис. об'єктів. До відбудови залучили кілька джерел фінансування — кошти місцевих та обласного бюджету, субвенції з держбюджету, урядові програми, фінансування міжнародних партнерів і фондів.

Основна увага зосереджена на капітальних ремонтах пошкоджених об'єктів. Кілька будівель доводиться відбудовувати "з нуля".

За даними КОВА, наразі в області відновлені повністю та частково 198 дитсадків і шкіл, 109 закладів охорони здоров'я, 76 адмінбудівель та ЦНАПів.

Як зауважив Руслан Кравченко, з підрядниками, які не впоралися зі своїми зобов'язаннями, в новому році розриватимуть договори про співпрацю. Також у 2024 році на Київщині триватимуть перевірки процесів відбудови і тендерних закупівель, додав керівник ОВА.

Що відомо про руйнування і відновлення Київщини

Унаслідок бойових дій навколо Києва в лютому-березні 2022 року на Київщині зафіксовані руйнування у 46 з 69 територіальних громад. Критичних руйнувань завдано в Бучанській, Ірпінській, Гостомельській, Бородянській, Макарівській, Великодимерській та Пісківській територіальних громадах.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ в області було зруйновано чи пошкоджено понад 28 тисяч об'єктів. Основний "удар" припав на житло — 24,3 тис. будівель. Крім цього, постраждали 227 шкіл та садочків, 125 адміністративних будівель і ЦНАПів, 128 медичних закладів, 138 культурних та релігійних споруд.

Станом на початок серпня 2023 року в регіоні повністю та частково відновили 12,5 тисяч пошкоджених об'єктів: більше 11 тисяч багатоквартирних та приватних будинків, 187 дитсадків та шкіл, 101 медзаклад, 68 адмінбудівель та ЦНАПів. У жовтні вдалося відбудувати 13 тисяч будівель і споруд, ще близько 15 тисяч — чекають на відновлення.

На Київщині створили Каталог відновлення області, де можна дізнатись про відремонтовані об'єкти за кошти з резервного держбюджету протягом 2022 року.

Спостерігати за процесом відновлення 18 багатоквартирних будинків на Київщині, на відбудову яких збирає платформа UNITED24, можна на інтерактивній карті.

Також у Київській області створили Спостережну раду з питань відбудови. Її основне завдання — контролювати всі етапи відновлення від планування до завершення проєктів. Працюватиме і робоча група, яка виявлятиме корупцію під час відбудови.

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