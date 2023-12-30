На Київщині відновили понад 16,5 тисяч об'єктів, зруйнованих через вторгнення РФ

На кінець 2023 року на Київщині відновили повністю або частково із забезпеченням життєдіяльності понад 16,5 тисяч об'єктів, пошкоджених через збройну агресію Росії. Із них 15 тисяч — це багатоквартирні та приватні житлові будинки.

Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

Він нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в області були пошкоджені чи зруйновані понад 28 тис. об'єктів. До відбудови залучили кілька джерел фінансування — кошти місцевих та обласного бюджету, субвенції з держбюджету, урядові програми, фінансування міжнародних партнерів і фондів.

Основна увага зосереджена на капітальних ремонтах пошкоджених об'єктів. Кілька будівель доводиться відбудовувати "з нуля".

За даними КОВА, наразі в області відновлені повністю та частково 198 дитсадків і шкіл, 109 закладів охорони здоров'я, 76 адмінбудівель та ЦНАПів.

Як зауважив Руслан Кравченко, з підрядниками, які не впоралися зі своїми зобов'язаннями, в новому році розриватимуть договори про співпрацю. Також у 2024 році на Київщині триватимуть перевірки процесів відбудови і тендерних закупівель, додав керівник ОВА.

Що відомо про руйнування і відновлення Київщини

Унаслідок бойових дій навколо Києва в лютому-березні 2022 року на Київщині зафіксовані руйнування у 46 з 69 територіальних громад. Критичних руйнувань завдано в Бучанській, Ірпінській, Гостомельській, Бородянській, Макарівській, Великодимерській та Пісківській територіальних громадах.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ в області було зруйновано чи пошкоджено понад 28 тисяч об'єктів. Основний "удар" припав на житло — 24,3 тис. будівель. Крім цього, постраждали 227 шкіл та садочків, 125 адміністративних будівель і ЦНАПів, 128 медичних закладів, 138 культурних та релігійних споруд.

Станом на початок серпня 2023 року в регіоні повністю та частково відновили 12,5 тисяч пошкоджених об'єктів: більше 11 тисяч багатоквартирних та приватних будинків, 187 дитсадків та шкіл, 101 медзаклад, 68 адмінбудівель та ЦНАПів. У жовтні вдалося відбудувати 13 тисяч будівель і споруд, ще близько 15 тисяч — чекають на відновлення.

На Київщині створили Каталог відновлення області, де можна дізнатись про відремонтовані об'єкти за кошти з резервного держбюджету протягом 2022 року.

Спостерігати за процесом відновлення 18 багатоквартирних будинків на Київщині, на відбудову яких збирає платформа UNITED24, можна на інтерактивній карті.

Також у Київській області створили Спостережну раду з питань відбудови. Її основне завдання — контролювати всі етапи відновлення від планування до завершення проєктів. Працюватиме і робоча група, яка виявлятиме корупцію під час відбудови.