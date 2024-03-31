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Розмінування та відновлення лісу: ситуація в Лиманському та Слов'янському лісгоспах на Донеччині
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Розмінування та відновлення лісу: ситуація в Лиманському та Слов'янському лісгоспах на Донеччині

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Лиманський лісгосп відновлення лісу, Донецька область, березень 2024 рік
Висадка дерев у Лиманському лісі Донецької області. Facebook/ДП "Лиманський лісгосп"

Лиманський лісгосп, що на Донеччині, повністю забруднений вибухонебезпечними предметами, там розмінували близько тисячі гектарів лісу. У Слов'янському лісгоспі — близько 700 гектарів з двох тисяч замінованих.

Про це під час брифінгу розповів директор ДП "Слов'янське лісове господарство" Сергій Олійник.

Він уточнив, що розміновують піротехніки ДСНС та військові підрозділи.

"Наразі пожежами пошкоджені близько 15 тисяч гектарів лісових насаджень. Після пожеж внаслідок обстрілів під час бойових дій постраждали хвойні насадження, а саме близько десяти тисяч гектарів у Лиманському лісгоспі та близько п'яти тисяч — у Слов'янському лісгоспі. Також пошкодження є на окупованих територіях та на ділянках, де тривають бойові дії, мається на увазі Ямпільське та Часовоярське лісництва", — розповів Сергій Олійник.

За його даними, торік на площі близько 50 гектарів у Слов'янському лісгоспі відновили лісові насадження, у Лиманському — близько десяти.

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