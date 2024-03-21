Десять тисяч сосен висадили за день у Лиманському лісгоспі. Насіння дерев зібрали на Лиманщині, а саджанці із нього виростили у Львівському насіннєво-селекційному центрі. Площа лісів Лиманського лісгоспу складає 27 тисяч гектарів, 10 із них через повномасштабне вторгнення знищені повністю.

Сіянці сосни висадили на території Національного природного парку "Святі гори".

"Ми використовуємо посадковий матеріал закритої кореневої системи, він з грудкою землі, й саджанець доволі високий зі сформованою брунькою. Це саджанці високого класу якості, які дозволяють нам досягнути максимальної приживлюваності", — пояснив директор ДП "Лиманське лісове господарство" Олексій Приходько.

У Лиманському лісгоспі висаджують саджанці сосни, Донецька область, 20 березня 2024 рік. Кадр з відео Суспільне Донбас

Виростили ці сіянці сосни на Львівщині. Заступник начальника південно-східного управління лісового господарства Віктор Стороженко розповідає, висаджують сосну звичайну.

"Висаджуємо сосну звичайну, яка вирощена із місцевого насіння, але у селекційно-насіннєвому Львівському центрі. Тому що наш знищений. А насіння місцеве, вирощуємо у Львові, які передають нам такий посадматеріал", — розповів Віктор Стороженко.

Заступник начальника південно-східного управління лісового господарства Віктор Стороженко, Донецька область. Кадр з відео Суспільне Донбас

"Висаджуємо ми на непідготовлений ґрунт, підготовка здійснюється шляхом "скальпування", це значить, що ми знімаємо верхню частину ґрунту, яка має трав'янисту рослинність, знімаємо хвою — підстилки та висаджуємо безпосередньо в місцях, які найбільше будуть сприяти приживлюваності дерева нового", — розповів Олексій Приходько.

Саджанці сосни у Лиманському лісгоспі, Донецька область, 20 березня 2024 рік. Кадр з відео Суспільне Донбас

Сосни садять навесні та восени, ці молоді паростки невдовзі "прокинуться", додав Приходько.

"Вони ще зараз знаходяться в "сплячці", вони не почали свій ріст, брунька ще стоїть на місці, вона ще не почала подовжуватися та відростати нові пагони. При підвищенні температури ближче до 10 градусів за Цельсієм ці дерева прокинуться і почнуть активно рости", — пояснив він.

У Лиманському лісгоспі висаджують саджанці сосни, Донецька область, 20 березня 2024 рік. Кадр з відео Суспільне Донбас

Площа Лиманського лісгоспу складає 27 тисяч гектарів, понад третину лісів російські війська знищили повністю.

"Точно важко сказати, тому що йдуть бойові дії, наприклад, це територія Ямпільського лісництва. Приблизно, те що з аерофотозйомки, — десь знищено понад 10 тисяч гектарів лісу тільки у Лиманському лісгоспі. Є і в Слов'янському частина знищених, але там ще також в Часовому Яре йдуть бойові дії ми не знаємо, скільки його залишиться", — зазначив Віктор Стороженко.

Ліс у Лиманському лісгоспі, Донецька область, 20 березня 2024 рік. Кадр з відео Суспільне Донбас

За словами лісничих, усі 27 тисяч гектарів Лиманського лісового господарства забруднені вибухонебезпечними предметами. Наразі вдалося розмінувати 600 гектарів — близько двох відсотків території.

Саджанці сосни у Лиманському лісгоспі, Донецька область, 20 березня 2024 рік. Кадр з відео Суспільне Донбас

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