У Миколаївській області станом на 30 березня 2024 року дефіциту потужностей у споживанні електроенергії немає. На випадок ударів російської армії енергетики області забезпечені матеріалами та обладнанням, необхідним для ліквідації наслідків обстрілів.

Про це кореспондентам Суспільного розповів виконувач обов'язків директора АТ "Миколаївобленерго" Вадим Данилків.

За словами Вадима Данилківа, за березень 2024 року російські військові активізували удари по енергетичній інфраструктурі.

"Зрозуміло, ворог прагне нанести якнайбільше збитків українській енергетиці. Ми до цього готувались. Відбулась найбільша масована атака по всій території України. На жаль, Миколаївщина не виняток, адже удари були по енергооб'єктах по всій території країни. Намагаються залишити без світла. Але, я впевнений, що підготовка, а ми готувались по всій території, працювали, що це не вдасться їм зробити", — сказав Данилків.

Ми працюємо по всій території області, немає різниці— найменше село чи місто Миколаїв, наша функція — забезпечити електрикою населення області. Все наше населення зі світлом.

Зі слів виконувача обов'язків директора АТ "Миколаївобленерго", будь-які удари по енергетичній інфраструктурі потребують відновлювальних робіт.

"Набагато більше людського ресурсу вимагається безпосередньо у зоні бойових дій, де масове щоденне руйнування, як в Очаківській громаді, в Очакові, де щодня маємо певні руйнування. Ми вимушені щоденно задіювати наші бригади на відновлення. А у випадку ракетних обстрілів вимагається більше матеріалів, обладнання на відновлення, це коштує досить дорого"

Закордонні партнери нам допомагають, ми маємо значний запас матеріалів, обладнання. Аби невеликі ушкодження ми могли у найкоротші терміни долати і ремонтувати. На виготовлення великого енергетичного обладнання вимагається час. Ось ворог і пробує знищувати те обладнання, заміна якого потребує тривалого часу.

"Наша сфера відповідальності — це розподільні. Є мережі "Укренерго" і, на жаль, ворог б'є по мережах і обладнанню "Укренерго". Ми готові до будь-яких викликів, розглядаємо різні сценарії, наші фахівці на цілодобовому чергуванні, аби при будь-яких ударах якнайшвидше поновити живлення", — додав керівник АТ.

На території області, говорить Вадим Данилків, всі критичні об'єкти забезпечені генераторами.

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