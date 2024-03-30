НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
"Ми готові до будь-яких викликів, розглядаємо різні сценарії": як працює енергосистема Миколаївщини
ЕлектроенергіяЕНЕРГЕТИКАВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

"Ми готові до будь-яких викликів, розглядаємо різні сценарії": як працює енергосистема Миколаївщини

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Енергетики після обстрілу ремонтують мережі
Енергетики ремонтують лінію електропередач. Миколаївщина, березень 2023 року. Суспільне Миколаїв/Олександр Гордієнко

У Миколаївській області станом на 30 березня 2024 року дефіциту потужностей у споживанні електроенергії немає. На випадок ударів російської армії енергетики області забезпечені матеріалами та обладнанням, необхідним для ліквідації наслідків обстрілів.

Про це кореспондентам Суспільного розповів виконувач обов'язків директора АТ "Миколаївобленерго" Вадим Данилків.

За словами Вадима Данилківа, за березень 2024 року російські військові активізували удари по енергетичній інфраструктурі.

"Зрозуміло, ворог прагне нанести якнайбільше збитків українській енергетиці. Ми до цього готувались. Відбулась найбільша масована атака по всій території України. На жаль, Миколаївщина не виняток, адже удари були по енергооб'єктах по всій території країни. Намагаються залишити без світла. Але, я впевнений, що підготовка, а ми готувались по всій території, працювали, що це не вдасться їм зробити", — сказав Данилків.

Ми працюємо по всій території області, немає різниці— найменше село чи місто Миколаїв, наша функція — забезпечити електрикою населення області. Все наше населення зі світлом.

Зі слів виконувача обов'язків директора АТ "Миколаївобленерго", будь-які удари по енергетичній інфраструктурі потребують відновлювальних робіт.

"Набагато більше людського ресурсу вимагається безпосередньо у зоні бойових дій, де масове щоденне руйнування, як в Очаківській громаді, в Очакові, де щодня маємо певні руйнування. Ми вимушені щоденно задіювати наші бригади на відновлення. А у випадку ракетних обстрілів вимагається більше матеріалів, обладнання на відновлення, це коштує досить дорого"

Закордонні партнери нам допомагають, ми маємо значний запас матеріалів, обладнання. Аби невеликі ушкодження ми могли у найкоротші терміни долати і ремонтувати. На виготовлення великого енергетичного обладнання вимагається час. Ось ворог і пробує знищувати те обладнання, заміна якого потребує тривалого часу.

"Наша сфера відповідальності — це розподільні. Є мережі "Укренерго" і, на жаль, ворог б'є по мережах і обладнанню "Укренерго". Ми готові до будь-яких викликів, розглядаємо різні сценарії, наші фахівці на цілодобовому чергуванні, аби при будь-яких ударах якнайшвидше поновити живлення", — додав керівник АТ.

На території області, говорить Вадим Данилків, всі критичні об'єкти забезпечені генераторами.

Слідкуйте за головними новинами Миколаєва та області у Telegram, Viber, YouTube, Facebook та Instagram.

Топ дня
Переведення годинників, літній час
Уночі 31 березня Україна перейде на літній час Важливо
Українські військові 37-ї окремої бригади морської піхоти
Удар по Харкову, кадрові зміни в Офісі президента. 767 день війни. Онлайн
пожежник
У п'ятиповерхівці Білої Церкви стався вибух: що відомо Доповнено
Володимир Зеленський
Зеленський прокоментував кадрові зміни в Офісі президента
Фронт завоювання Леванту, Аль-Нусра
"РФ для ІДІЛ — лідер хрестоносців". Як функціонує "Хорасан", яка взяла відповідальність за теракт в "Крокусі Сіті Холі"

Вибір редакції
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
Енергетики ДТЕК
На Донеччині повторно введено стабілізаційні відключення електроенергії — ДТЕК
В Олександрії запровадили графіки відключень електрики
На Кіровоградщині запровадили графіки аварійних відключень електрики
Електроенергія
У Міненерго розповіли, як співпрацюють з європейським енергоринком у системі ENTSO-E
Електроенергія
"У Харкові складна ситуація". В "Укренерго" розповіли, де наразі діють обмеження електропостачання
На початок