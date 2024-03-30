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Військового із Львівщини посмертно відзначили орденом "Хрест Героя"
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Військового із Львівщини посмертно відзначили орденом "Хрест Героя"

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Петро Якимів
Петро Якимів. Пресслужба Львівської ОВА

Сьогодні, 30 березня, воїна зі Львівщини Петра Якиміва посмертно нагородили орденом "Хрест Героя". Він був учасником АТО й загинув на російсько-українській війні.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської ОВА.

Петро Якимів жив у селі Жовтанці Львівського району. Брав участь в АТО протягом 2014-2017 років, отримав нагрудний знак "Учасник АТО".

З початком повномасштабного вторгнення Петро Якимів долучився до ЗСУ як доброволець. Воював у складі 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила.

Петро Якимів загинув 30 березня 2022 року поблизу міста Попасна Луганської області. Військового посмертно відзначили орденом "Хрест Героя", започаткованим у 24 ОМБр імені короля Данила

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