Військового із Львівщини посмертно відзначили орденом "Хрест Героя"

Сьогодні, 30 березня, воїна зі Львівщини Петра Якиміва посмертно нагородили орденом "Хрест Героя". Він був учасником АТО й загинув на російсько-українській війні.
Про це повідомили у пресслужбі Львівської ОВА.
Петро Якимів жив у селі Жовтанці Львівського району. Брав участь в АТО протягом 2014-2017 років, отримав нагрудний знак "Учасник АТО".
З початком повномасштабного вторгнення Петро Якимів долучився до ЗСУ як доброволець. Воював у складі 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила.
Петро Якимів загинув 30 березня 2022 року поблизу міста Попасна Луганської області. Військового посмертно відзначили орденом "Хрест Героя", започаткованим у 24 ОМБр імені короля Данила
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