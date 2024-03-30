Російська Федерація розпочала виробництво оновленої версії крилатої ракети повітряного базування Х-101, яка тепер оснащена двома бойовими частинами замість однієї, що робить її вдвічі небезпечнішою.

На це вказують аналітики Defense Express.

Зазначається, що ця інформація вперше з'явилася у січні 2024 року, коли воєнний злочинець та очільник Міністерства оборони РФ Сергій Шойгу відвідав підприємство МКБ "Радуга", де виготовляють ці ракети.

Нова версія ракети Х-101 має дві окремі бойові частини загальною вагою 800 кг. Кожна бойова частина здатна завдати великого удару. Про це стало відомо після аналізу збитої ракети під час атаки армії РФ у ніч на 29 березня. Друга бойова частина має готові бойові елементи кубічної форми, які раніше використовувалися у зенітних ракетах.

Встановлення додаткової бойової частини стало можливим завдяки зменшенню розміру паливного бака. Хоча це призвело до скорочення дальності польоту ракети, однак навіть при такому скороченні ракета Х-101 залишає достатньо простору для маневрування під час польоту.

Інформація про можливість оснащення ракети Х-101 двома бойовими частинами вже відома з середини 2010-х років, але реалізація цього варіанту відкладалася до цього часу.

Першу спробу розділити бойову частину на дві скасували, але тепер це рішення стало актуальним. Водночас точний механізм скидання другої бойової частини наразі залишається невідомим.

Про модернізацію ракети також повідомив Telegram-канал "Полковник ГШ", який підкреслює, що друга бойова частина ракети має елементи ураження у вигляді сталевих фрагментів.

Ракетна атака 29 березня

Вночі 29 березня Росія здійснила чергову комбіновану атаку по території України із застосуванням ударних дронів і ракет. У Повітряних силах повідомили, що під час повітряної атаки було знищено 26 ракет різних типів та 58 ударних дронів типу Shahed-136/131". Загалом Росія застосувала 99 засобів повітряного нападу.

Через ракетний обстріл України Польща підіймала в небо літаки для моніторингу ситуації у власному повітряному просторі.