Зеленський розповів про реакцію США на атаки по російських НПЗ

Сполучені Штати відреагували на українські удари по російських нафтопереробних заводах і ця реакція "не була позитивною". Однак Україні ніхто не може заборонити здійснювати атаки зброєю власного виробництва.

Про це розповів президент Зеленський в інтерв'ю The Washington Post.

"Реакція США на це не була позитивною, але Вашингтон не може обмежити використання Україною зброї власного виробництва. Ми використовували наші дрони. Ніхто не може сказати нам, що ми не можемо цього робити", — сказав Зеленський.

Він підкреслив, що атаки на НПЗ є доцільною відповіддю на російські удари по українській енергосистемі в умовах, коли Україні бракує засобів для захисту.

"Якщо немає протиповітряної оборони, щоб захистити нашу енергетичну систему, і росіяни атакують її, моє запитання: "Чому ми не можемо їм відповісти?". Їхнє суспільство має навчитися жити без бензину, без дизеля, без електрики… Це справедливо. Коли Росія припинить ці кроки, ми зупинимося", – підкреслив глава держави.

22 березня видання Financial Times із посиланням на неназвані джерела написало, що США нібито закликали Україну припинити атаки на енергетичну інфраструктуру Росії, попередивши, що удари безпілотників можуть призвести до зростання світових цін на нафту і спровокувати дії у відповідь. Віцепрем'єр-міністерка Ольга Стефанішина тоді заявила, що нафтопереробні заводи на території Росії є законними цілями з військового погляду.

Що відомо про атаки українських безпілотників на нафтопереробні заводи в РФ

13 березня СБУ атакувала безпілотниками нафтопереробні заводи у Рязанській, Нижньогородській та Ленінградській області РФ. Джерела повідомили Суспільному, що дрони ГУР атакували завод нафтопродуктів у Ростовській області РФ.

15 березня українські безпілотники атакували підприємство "Первый завод" у Калузькій області РФ, яке займається переробкою нафти.

16 березня дрони атакували три російські НПЗ в Самарській області. Йдеться про Новокуйбишевський, Куйбишевський та Сизранський нафтопереробні заводи. Сумарно на рік вони переробляють близько 25 мільйонів тонн нафти, а це — майже 10% всієї нафтопереробки РФ. За інформацією джерел, це — спецоперація СБУ.