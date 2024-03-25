Очільник Служби безпеки України (СБУ) Василь Малюк заявив, що атаки українських дронів на нафтопереробні заводи у Росії на 12% зменшили видобуток і переробку нафти.

Про це Василь Малюк розповів в інтерв’ю телеканалу ICTV у межах телемарафону "Єдині новини".

"Відносно атак на НПЗ. Так, дійсно, відбулась низка вдалих реалізацій по території ворога. Хочу підкреслити, що саме за рахунок експорту нафтопродуктів Росія поповнює свій бюджет і це фактично третина. І левова частина їх військового бюджету", — сказав глава СБУ.

Малюк додав, що успішні операції за допомогою далекобійних дронів направлені на мінімізацію валютних надходжень до держбюджету Росії.

"Зі зрозумілих причин я не буду зупинятися на деталях технічних характеристик їх назв. Ми уже на 12% "мінуснули" і видобуток нафти, і переробку. І взагалі з 1 березня навіть російський прем'єр-міністр Михайло Мішустін заявив, що вони офіційно повністю зупинили експорт бензину. Ми продовжуємо працювати, а країна-бензоколонка продовжує палати", — зазначив Малюк.

Він зауважив, що разом з СБУ удари по російськім НПЗ завдає Головне управління розвідки Міноборони та Сили спеціальних операцій. За його словами, СБУ ніколи "не повторюється" щодо операцій і анонсував нові.

"Ми ніколи не повторюємося і якщо вони (Росія — ред.) десь видозмінюються у своїй обороні щодо наших морських дронів, то ми, зрозуміло, йдемо на крок попереду. Всьому свій час, ви все побачите", — заявив Малюк.

Він розповів, який внесок роблять співробітники СБУ у перемогу і поінформував, що станом на сьогодні від початку війни 809 російських танків було успішно знищено.

"Це все відповідно до відеопідтверджень. Окрім цього, інша бронетехніка, РЕБи і так далі. Це безпосередньо на лінії фронту", — сказав глава СБУ.

Серед успішних операцій СБУ також і враження радіолокаційного літака А-50 на аеродромі Мачулищі в Білорусі.

Про підриви Кримського моста

Серед іншого в інтерв'ю Малюк розповів, що перша спецоперація з підриву Кримського моста з допомогою вантажівки з вибухівкою готувалася з березня до жовтня 2022 року.

Він поінформував, що на той час через цей логістичний коридор противника проходило до 46 потягів зі зброєю та боєприпасами за добу. Щоб вразити міст вперше, СБУ використала саморобні вибухові пристрої (21 тонна у тротиловому еквіваленті), які були закамуфльовані під рулони з плівкою, а вдруге – морські дрони.

Малюк зауважив, що обидві спецоперації мали на меті перерізання воєнної логістики росіян за завданням президента України. І після їх проведення Кримський міст не функціонує для перевезення військових вантажів.

"Там пошкоджені опори і так звані "бики", на яких вони стоять. Коли їх відновлять, можливо, потенційно вони (армія РФ — ред.) знову все-таки почнуть тягнути свій боєкомплект, тоді ми в черговий раз скажемо їм "привіт", — прогнозує очільник СБУ.

Спецоперації СБУ у Чорному морі

Також у Чорному морі спецслужба успішно працює морськими дронами Sea Baby і "Мамай". За словами Малюка, з їхньою допомогою вже вдалося вразити 11 кораблів російського флоту і розблокувати Чорне море. Він підкреслив, що сьогодні ці дрони використовуються не лише в режимі "камікадзе", а й для інших завдань. Вони є унікальними розробками СБУ, яких немає ніде у світі.

Обстріли російських НПЗ у березні

Останнім часом Україна почала активно обстрілювати нафтопереробні підприємства на території Росії. 5 березня український дрон атакував нафтобазу у Бєлгородській області "Бєлгороднафтопродукт" у селі Довге, внаслідок чого там сталася пожежа. 13 березня ГУР МО атакувало безпілотниками Новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області. 15 березня українські безпілотники атакували підприємство "Первый завод" у Калузькій області РФ, яке займається переробкою нафти. 16 березня дрони СБУ атакували три нафтопереробні заводи "Роснєфті" в Самарській області.

22 березня Financial Times з посиланням на три неназвані джерела писало, що США закликали Україну припинити атаки на енергетичну інфраструктуру Росії, попередивши, що удари безпілотників можуть призвести до зростання світових цін на нафту і спровокувати дії у відповідь. Віцепрем'єр-міністерка Ольга Стефанішина відреагувала на статтю у FT словами, що нафтопереробні заводи на території Росії є "законними цілями" з військового погляду.