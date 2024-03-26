Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба не підтвердив інформацію про те, що США закликали Україну припинити удари по нафтопереробних заводах Росії.

Таке питання міністру поставили під час інтерв'ю Politico.

Водночас зазначається, що на питання чи відчуває він іноді, що західні союзники хочуть, щоб Україна воювала зі зв'язаною за спиною руками, Кулеба відповів ствердно.

Глава МЗС додав, що він стурбований тим, що дії союзників не завжди відповідають їхній риториці, і оскільки війна затягується, вони "повертаються до звичного способу ведення політики".

Також Кулеба описав замкнене коло: за його словами, зброя затримується або постачається в недостатньому кількості, а потім союзники кажуть, що Україна відступає та не може перемогти. А потім партнери запитують себе, чому вони повинні забезпечити Україну зброєю, "що змінює правила гри".

"Але, друзі, вся ця картина реальності, яку ви малюєте для себе, є наслідком одного простого факту – українські солдати не мають достатньої кількості зброї, тому що ви її не надали", — наголосив дипломат.

Раніше видання Financial Times із посиланням на неназвані джерела написало, що США нібито закликали Україну припинити атаки на енергетичну інфраструктуру Росії, попередивши, що удари безпілотників можуть призвести до зростання світових цін на нафту і спровокувати дії у відповідь. Віцепрем'єр-міністерка Ольга Стефанішина тоді заявила, що нафтопереробні заводи на території Росії є законними цілями з військового погляду.

Що відомо про атаки українських безпілотників на нафтопереробні заводи в РФ

13 березня СБУ атакувала безпілотниками нафтопереробні заводи у Рязанській, Нижньогородській та Ленінградській області РФ. Джерела повідомили Суспільному, що дрони ГУР атакували завод нафтопродуктів у Ростовській області РФ.

15 березня українські безпілотники атакували підприємство "Первый завод" у Калузькій області РФ, яке займається переробкою нафти.

16 березня дрони атакували три російські НПЗ в Самарській області. Йдеться про Новокуйбишевський, Куйбишевський та Сизранський нафтопереробні заводи. Сумарно на рік вони переробляють близько 25 мільйонів тонн нафти, а це — майже 10% всієї нафтопереробки РФ. За інформацією джерел, це — спецоперація СБУ.