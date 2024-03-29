У п'ятницю, 29 березня, президент України Володимир Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача.
Відповідний указ опублікований на офіційному сайті інтернет-представництва президента.
Зокрема у персональному складі Ставки був затверджений координатором Литвиненко Олександр Валерійович – секретар Ради національної безпеки і оборони України.
Також президент увів до персонального складу Ставки голова Служби зовнішньої розвідки України Іващенко Олег Іванович.
Натомість зі складу Ставки вивели колишнього секретаря РНБО. Олексія Данілова.
26 березня Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря Ради нацбезпеки й оборони. Натомість призначив Олександра Литвиненка, який до цього очолював Службу зовнішньої розвідки.
Новим головою Служби зовнішньої розвідки України став Олег Іващенко.
Читати ще
Читати ще
Читати ще