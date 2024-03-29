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Данілов стане послом у Молдові — Зеленський
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Данілов стане послом у Молдові — Зеленський

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Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Олександр Магула/Суспільне

Президент Володимир Зеленський заявив, що колишній секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов обійме посаду посла України в Молдові.

Про це глава держави повідомив у вечірньому відеозверненні.

"Данілов продовжить роботу на дипломатичному напрямі, а конкретніше — я погодив його кандидатуру як нового посла у Молдові", — сказав Зеленський.

Президент поінформував, що раніше йому колишній секретар РНБО говорив "саме про таке бачення своєї подальшої роботи на Україну".

"Для нас Молдова є надзвичайно вагомою — і з погляду безпекових викликів у регіоні, і з погляду нашої двосторонньої взаємодії", — додав глава держави.

26 березня Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря Ради нацбезпеки й оборони. Натомість призначив Олександра Литвиненка, який до цього очолював Службу зовнішньої розвідки.

29 березня президент звільнив Марка Шевченка з посади посла у Молдові.

Що відомо про Олексія Данілова

Данілов закінчив Луганський державний педагогічний університет імені Т. Шевченка, за фахом історик та Східноукраїнський національний університет імені В. Даля, за фахом магістр менеджменту. І Луганський інститут внутрішніх справ МВС України, за фахом юрист.

У 1994 — 1997 роках він був мером Луганська, а 2005 — 2006 роках обіймав посаду очільника Луганської ОДА, заступником директора Європейського інституту інтеграції та розвитку.

Данілов став 13 секретарем Ради національної безпеки й оборони України. Його призначили на посаду 3 жовтня 2019 року.

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