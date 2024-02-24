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Бельгія відкриє Офіси з відновлення у Києві та Харкові — прем'єр країни
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Бельгія відкриє Офіси з відновлення у Києві та Харкові — прем'єр країни

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Бельгія
Прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо на пресконференції у Києві, 24 лютого 2024 року. Скриншот з відео

Бельгія відкриє власний Офіс агенції розвитку в Києві, а також в Харкові. Відомства займатимуться питаннями відбудови України.

Про це повідомив прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо на пресконференції у Києві, 24 лютого, передає кореспондентка Суспільного.

"Бельгія вирішила відкрити Офіс агенції розвитку тут, в столиці. Наступними тижнями вони розпочнуть роботу. Відкриємо також офіс у Харкові. Це регіон, який ми будемо відбудовувати. І наша робота у відновленні України — довгострокова. Ми робитимемо все, щоб вона відбулася якомога швидше", — сказав Де Кроо.

Він також наголосив, що за відновлення України буде платити саме Росія, адже саме вона продовжує завдавати руйнувань по всій українській території.

"Це (йдеться про фінансування відбудови — ред.) робитимуть не українські платники податків, не бельгійські, не канадські, це Росія платитиме за відбудову. Разом з Єврокомісією ми опрацьовуємо ці рішення. Хочу подякувати ЄК за роботу, яку вона робить задля конфіскації заморожених російських активів. Наступними тижнями будуть додаткові кроки, щоб втілити це рішення", — додав очільник уряду Бельгії.

Прем'єр-міністри Італії, Канади та Бельгії, а також президентка Єврокомісії прибули до Києва в суботу, 24 лютого, щоб продемонструвати солідарність з Україною у другу річницю російського вторгнення.

15 лютого 2024 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час презентації третьої оцінки збитків і потреб, яку уряд провів спільно зі Світовим банком, заявив, що наразі потреби на відбудову України складають майже 486 мільярдів доларів, з яких них на швидке відновлення потрібно 15 мільярдів. За його словами, протягом останнього року потреби на відбудову продовжили зростати — "особливо у житловому секторі, де через дії ворога зруйновано чи пошкоджено 10% від усього фонду житла".

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