НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Полтаві протягом року планують стерилізувати близько двох тисяч безпритульних тварин
ТВАРИНИГРОШІМЕДИЦИНАМІСЦЕВА ВЛАДАРегіони

У Полтаві протягом року планують стерилізувати близько двох тисяч безпритульних тварин

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

В обласному центрі протягом 2024-го року планують стерилізувати близько двох тисяч котів та собак. Це в рамках меморандуму по співпраці з ТОВ "4 лапи Україна". Гроші на це виділять з бюджету громади.

Про це розповів начальник відділу регулювання чисельності безпритульних тварин КАТП-1628 Сергій Богодюк.

Скільки тварин планують стерилізувати в Полтаві

"На цей рік у нас було заплановано майже 500 собак і 500 кішок по стерилізації. Також продовжено меморандум по співпраці з ТОВ "4 лапи Україна", яким передбачено стерилізація на цей рік майже тисячі кішок та котів", – розповів Суспільному начальник відділу регулювання чисельності безпритульних тварин КАТП-1628 Сергій Богодюк.

У Полтаві протягом року планують стерилізувати близько двох тисяч безпритульних тварин
Собака. Фото: Суспільне Полтава

На початку року комунальне підприємство уклало договір з однією з місцевих ветклінік на стерилізацію та вакцинацію 60 собак. На це спрямували майже 100 тисяч гривень. Пізніше оголосили тендер на 220 таких операцій для собак та 250 – для котів. Його профінансують на майже 750 тисяч гривень. Як розповів Сергій Богодюк, коли умови тендеру виконають, буде оголошено новий.

У Полтаві протягом року планують стерилізувати безпритульних тварин
Собаки, які живуть на території Пункту перетримки безпритульних тварин. Фото: Суспільне Полтава

Вартість включає в себе стерилізації, крім того, кожну тварину одночасно вакцинують від сказу, а також передбачене післяопераційне перебування та лікування котів і собак у ветклініці.

Хто може безплатно стерилізувати тварин

До ветеринарної клініки, з якою укладений договір, приносять тварин на стерилізацію співробітники комунального пункту перетримки безпритульних тварин, а також волонтери.

Стерилізація тварин у Полтаві
Стерилізація у клініці, з якою укладено договір з КАТП-1628. Фото: Суспільне Полтава

"Це, починаючи від звичайних людей, які підібрали собі безпритульну тваринку додому, або просто якісь волонтери які виконують стерилізації постійно, і вони не мають вільних грошей для того, щоб постійно оплачувати цю маніпуляцію в звичайних комерційних клініках", – розповів ветеринар Павло Карпець.

Чому потрібно стерилізувати тварин

Як розповів ветеринар Павло Карпець, стерилізувати потрібно не лише безпритульних, але й домашніх тварин. Це для профілактики низки захворювань, зокрема, новоутворень молочної залоз.

У Полтаві протягом року планують стерилізувати близько двох тисяч безпритульних тварин
Собака. Фото: Суспільне Полтава

"Якщо ми кажемо стосовно того, щоб просто зменшувати популяцію безпритульних тварин – треба розуміти, що за один рік кішка може народити вільно 30 кошенят і це досить суттєва кількість. Наступного року ці 30 кошенят можуть зробити ще умовно більше 200 тварин і це є реальною проблемою. Другий нюанс – треба розуміти, що у нас зараз через не досить контрольовані умови є великий ризик сказу. А коли ми стерилізуємо тварин, ми їм одразу робимо вакцинацію від сказу. Тому якщо зменшити популяцію та вакцинувати цих безпритульних тварин, ми ще знижуємо ризики сказу. А сказ, на жаль, це смертельне захворювання не тільки для тварини, а й для людини", – розповів Суспільному ветеринар Павло Карпець.

Скільки тварин у Полтаві простерилізували від початку року

Як розповів начальник відділу регулювання чисельності безпритульних тварин КАТП-1628 Сергій Богодюк, нині у Полтаві простерилізували приблизно по сотні собак і котів за гроші міського бюджету, а в межах програми "4 лапи" – 326 котів.

Читайте і дивіться Суспільне Полтава на платформах:

Telegram| Viber | Instagram| Twitter | YouTube | Facebook

Топ дня
Майк Джонсон
Джонсон пообіцяв поставити на голосування допомогу Україні — голова комітету Конгресу США
Юрій Джигир
Понад 70% грошей із бюджету МО йде на виплати військовим, ще 20% — на озброєння — заступник міністра оборони
Буданов
"Може становити серйозну проблему": Буданов про залізницю Ростов-на-Дону — Крим через ТОТ
Друга річниця звільнення Бучі від військ РФ
У Бучі вшанували пам'ять загиблих з нагоди другої річниці звільнення міста від військ РФ
Енергетика
В Укренерго повідомили про наслідки нічної атаки РФ. У яких областях застосовуються відключення

Вибір редакції
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
Випуск кажанів на природу
У Львові випустили на природу кажанів, які зимували у притулку для тварин
кажан
У Кропивницькому випустили в природу шість десятків врятованих взимку кажанів
Весельський, птахи, орнітолог
Житомирський орнітолог розповів, що знає про птахів та що означає "сезон тиші", який розпочнеться 1 квітня
Як зима вплинула на бджіл у пасічників Полтавщини
"Деякі сім’ї просіли": як зима вплинула на бджіл у пасічників Полтавщини
На початок