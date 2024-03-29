У Полтаві протягом року планують стерилізувати безпритульних тварин

В обласному центрі протягом 2024-го року планують стерилізувати близько двох тисяч котів та собак. Це в рамках меморандуму по співпраці з ТОВ "4 лапи Україна". Гроші на це виділять з бюджету громади.

Про це розповів начальник відділу регулювання чисельності безпритульних тварин КАТП-1628 Сергій Богодюк.

Скільки тварин планують стерилізувати в Полтаві

"На цей рік у нас було заплановано майже 500 собак і 500 кішок по стерилізації. Також продовжено меморандум по співпраці з ТОВ "4 лапи Україна", яким передбачено стерилізація на цей рік майже тисячі кішок та котів", – розповів Суспільному начальник відділу регулювання чисельності безпритульних тварин КАТП-1628 Сергій Богодюк.

Собака. Фото: Суспільне Полтава

На початку року комунальне підприємство уклало договір з однією з місцевих ветклінік на стерилізацію та вакцинацію 60 собак. На це спрямували майже 100 тисяч гривень. Пізніше оголосили тендер на 220 таких операцій для собак та 250 – для котів. Його профінансують на майже 750 тисяч гривень. Як розповів Сергій Богодюк, коли умови тендеру виконають, буде оголошено новий.

Собаки, які живуть на території Пункту перетримки безпритульних тварин. Фото: Суспільне Полтава

Вартість включає в себе стерилізації, крім того, кожну тварину одночасно вакцинують від сказу, а також передбачене післяопераційне перебування та лікування котів і собак у ветклініці.

Хто може безплатно стерилізувати тварин

До ветеринарної клініки, з якою укладений договір, приносять тварин на стерилізацію співробітники комунального пункту перетримки безпритульних тварин, а також волонтери.

Стерилізація у клініці, з якою укладено договір з КАТП-1628. Фото: Суспільне Полтава

"Це, починаючи від звичайних людей, які підібрали собі безпритульну тваринку додому, або просто якісь волонтери які виконують стерилізації постійно, і вони не мають вільних грошей для того, щоб постійно оплачувати цю маніпуляцію в звичайних комерційних клініках", – розповів ветеринар Павло Карпець.

Чому потрібно стерилізувати тварин

Як розповів ветеринар Павло Карпець, стерилізувати потрібно не лише безпритульних, але й домашніх тварин. Це для профілактики низки захворювань, зокрема, новоутворень молочної залоз.

Собака. Фото: Суспільне Полтава

"Якщо ми кажемо стосовно того, щоб просто зменшувати популяцію безпритульних тварин – треба розуміти, що за один рік кішка може народити вільно 30 кошенят і це досить суттєва кількість. Наступного року ці 30 кошенят можуть зробити ще умовно більше 200 тварин і це є реальною проблемою. Другий нюанс – треба розуміти, що у нас зараз через не досить контрольовані умови є великий ризик сказу. А коли ми стерилізуємо тварин, ми їм одразу робимо вакцинацію від сказу. Тому якщо зменшити популяцію та вакцинувати цих безпритульних тварин, ми ще знижуємо ризики сказу. А сказ, на жаль, це смертельне захворювання не тільки для тварини, а й для людини", – розповів Суспільному ветеринар Павло Карпець.

Скільки тварин у Полтаві простерилізували від початку року

Як розповів начальник відділу регулювання чисельності безпритульних тварин КАТП-1628 Сергій Богодюк, нині у Полтаві простерилізували приблизно по сотні собак і котів за гроші міського бюджету, а в межах програми "4 лапи" – 326 котів.

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