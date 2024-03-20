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Чехія отримала 300 тисяч снарядів для України — глава МЗС
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Чехія отримала 300 тисяч снарядів для України — глава МЗС

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Ян Ліпавський
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський. Tomas Tkacik/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив про отримання перших 300 тисяч боєприпасів у межах ініціативи щодо їхньої закупівлі за межами ЄС та передачі Україні.

Заяву глави чеського МЗС оприлюднила газета The Guardian.

За словами Ліпавського, ці снаряди забезпечать життєво важливий "перепочинок на кілька місяців" на лінії фронту.

"У нас є безпосередній досвід 40 років перебування в ролі сателіта Москви, держави, у яку в 1968 році вдерлися російські танки, щоб приборкати Празьку весну", — зазначив міністр.

Глава МЗС підкреслив, що Чехія не може стояти осторонь і дивитися на те, як Україна залишається без військової допомоги.

"Ніхто не хоче повертати ті радянські часи, і я маю сказати, що [чеське] населення дуже чутливе до цього", — наголосив Ліпавський.

Як вказала газета, Прага готова поставити тисячі додаткових артилерійських снарядів до України, лише за кілька тижнів після того, як оголосила про ініціативу щодо отримання боєприпасів з-за меж ЄС.

Джерела The Guardian додали, що перші снаряди надійдуть до червня.

Раніше президент Чехії Петр Павел поінформував, що Прага знайшла 800 тисяч артснарядів, які могла б доставити в Україну. Політик уточнив, що боєприпаси можна доставити протягом кількох тижнів, але для цього потрібне фінансування.

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