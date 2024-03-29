Скільки модульних містечок на Буковині та чи є потреба зводити нові

У Чернівецькій області є три модульні містечка. У Чернівецькій та Вижницькій громаді в модульних містечках живуть 235 вимушених переселенців. Ще одне — у Банилівській громаді — не заселене людьми, бо там немає електроенергії.

Про це у коментарі Суспільному розповіла заступниця голови Чернівецької ОВА Альона Атаманюк.

Чи планують облаштовувати ще модульні будинки

У селі Чорногузи планують звести ще 45 будиночків. Це зроблять в угоді з Червоним Хрестом. У вже зведених модульних будинках кухня та ванна є у кожного. У такому помешканні переселенці можуть жити безплатно два роки.

Раніше Суспільне Чернівці розповідало про модульне містечко у Чорногузах Вижницької громади:

Крім цього, планують створити модульне містечко у Новоселицькій громаді. Але, за словами Атаманюк, проєкт рухається повільно, тому ймовірно натомість нього оберуть інший проєкт для довготривалого проживання.

За словами Атаманюк, в модульному містечку в Банилівській громаді мають розв'язати проблему з підключенням електроенергії. Тоді зможуть поселити людей. Ці модульні будинки зводили за грантові гроші.

Також планують оновити приміщення для проживання вимушених переселенців в приблизно десяти територіальних громадах. Залежно від приміщення обиратимуть формат житла: це можуть буди гуртожитки або смартквартири. За словами Атаманюк, зараз пріоритетом буде житло, в якому люди зможуть жити тривалий час.

Чи потрібно ще житло для вимушених переселенців

За словами Альони Атаманюк, більшість вимушених переселенців живуть на Буковині вже понад рік. Деякі не хочуть переїжджати в інше житло з кращими умовами через роботу чи віддаленість громади, в яку їм пропонують переїхати. Частина людей переїжджають в Чернівецьку область самостійно, тут можуть поселитись в наявні модульні містечка.

"У нас зʼявляються нові вимушені переселенці й крім тих, які приїжджають централізованими евакуаційними поїздами, також є люди, які виїжджають з територій самостійно. Зараз питання визначення куди поселити залежить від того, які є потенційні місця роботи, де людина зможе проживати, як можна влаштувати дітей в садочок і школи", — каже Альона Атаманюк.

Більшість вимушених переселенців хочуть жити в окремому приміщенні, наприклад, кімната в гуртожитку чи окрема кімната в квартирі. Проте, кухня та ванна кімната там спільні. Модульні будиночки обладнанні так, що містять окремі приміщення для кухні та ванної кімнати.

У місцях тимчасового проживання для вимушених переселенців залишається ще 650 вільних місць, каже Атаманюк.

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