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"Я здогадалась, що це ракета": Жителі одного з сіл Хмельниччини про обстріли 29 березня
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"Я здогадалась, що це ракета": Жителі одного з сіл Хмельниччини про обстріли 29 березня

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15 домоволодінь в одному з сіл Хмельницького району сьогодні, 29 березня було пошкоджено внаслідок нічного російського обстрілу. Більшість пошкоджень — вибиті вікна та зірваний дах — ліквідували до обіду.

Про це Суспільне Хмельницький розповіла староста села Ніна Юркова.

Мешканець одного з будинків, що найбільше постраждав внаслідок російської атаки, Дмитро Гула показав зруйновану стелю на кухні та в коридорі. Коридор, говорить, вже почали обшивати.

"Майже всю вагонку, якою були обшиті стіни, знесло. Вікна пластикові витримали. Дерев’яні всі повилітали з того боку хати, в хліві, в гаражі наскрізь повилітали. Ніхто не постраждав, слава Богу. Шифер побило, два листки чи три. Ми вже зробили, підтягнули. Батько власника хати зараз на війні. Він сьогодні теж дзвонив і питав: "Чим вам тут допомогти?". Ми кажемо: "Чим ти нам тут поможеш, як тут такі наслідки?". Він там переживає за нас, а ми тут переживаємо за нього", — сказав Дмитро.

Чоловік говорить, що сподіваються отримати допомогу від місцевої влади.

Я здогадалась, що це ракета: Жителі одного з сіл Хмельниччини про обстріли 29 березня
У гаражі вибило скло у вікнах, ворота та пошкодило стелю, 29 березня 2024, Хмельниччина. Суспільне Хмельницький

В жительки сусіднього будинку, Світлани Краковецької вилетіли скляні вікна в будинку. Жінка говорить, до обіду комунальні служби вставили нові: "Мене не побило, я лежала на ліжку. Я чула. Але думаю, не буду вставати. Нехай вже мене заб’є і так і буде. Так клекотало під дверима, стукало. Я так і здогадалась, що це ракета".

Я здогадалась, що це ракета: Жителі одного з сіл Хмельниччини про обстріли 29 березня
Селяни показали уламки від російської ракети, частини з яких розлетілись по господарствах, 29 березня 2024, Хмельниччина. Суспільне Хмельницький

Місцеві жителі показали уламки від російської ракети, частини з яких розлетілись по господарствах. Староста села Ніна Юркова говорить, вибухова хвиля пошкодила 15 домоволодінь в селі.

"Найбільше пошкодило вікна. Пластикові ні, а от дерев’яні — всі посипались. Я дякую всім своїм людям, що вони так гарно поставились до цього, з розумінням. До багатьох людей приїхала допомога, а вони кажуть: "Та я вже замітаю, та я вже прибираю. Я ж не буду когось чекати, це ж моє", — сказала Ніна Юркова.

За її словами, місцеві комунальні служби відразу ж після пошкоджень роздали всім потребуючим будівельні матеріали. За матеріальною допомогою звернулись двоє людей.

Що відомо про обстріл Хмельниччини 29 березня 2024 року

  • Уночі й вранці 29 березня у Хмельницькій області та місті під час повітряної тривоги було чути звуки вибухів.
  • На Хмельниччині сили протиповітряної оборони збили три російські цілі.
  • Зафіксовано пошкодження у шести приватних будинках в громадах Хмельниччини. А також пошкоджено приміщення басейну дитячого табору.

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