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За тиждень у Полтаві народилось 56 дітей
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За тиждень у Полтаві народилось 56 дітей

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За тиждень у Полтаві народилось 56 дітей
Немовлята. Суспільне Дніпро

У медичних закладах Полтавської громади за тиждень народилося 56 немовлят. Це дані з двох медичних установ.

Як повідомили на офіційній Facebook-сторінці департаменту охорони здоров’я Полтавської міськради, серед 56 новонароджених ― 27 дівчат та 29 хлопців. Зокрема:

  • у міському перинатальному центрі народились 26 дітей: 12 хлопців та 14 дівчат;
  • у перинатальному центрі обласної лікарні ― 30 дітей: 13 дівчат та 17 хлопчиків.

Це дані від 22 до 29 березня. За попередній тиждень у полтавських медзакладах новонароджених було 52 дітей.

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