У медичних закладах Полтавської громади за тиждень народилося 52 немовлят. Серед них дві двійні. Це дані з двох медичних установ.
Як повідомили на офіційній Facebook-сторінці департаменту охорони здоров’я Полтавської міськради, серед 59 новонароджених ― 23 дівчат та 29 хлопців. Зокрема:
- у міському перинатальному центрі народились 29 дітей: 14 хлопців та 15 дівчат;
- у перинатальному центрі обласної лікарні ― 23 дитини: 8 дівчат та 15 хлопчиків.
Це дані від 14 до 22 березня. За попередній тиждень у полтавських медзакладах новонароджених було 59 дітей.
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