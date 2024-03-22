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За тиждень у Полтаві народилось 52 дитини, з них дві двійні
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За тиждень у Полтаві народилось 52 дитини, з них дві двійні

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52 дитини народилось за тиждень у Полтавській ТГ
Ілюстративне фото. pexels.com/Суспільне Полтава

У медичних закладах Полтавської громади за тиждень народилося 52 немовлят. Серед них дві двійні. Це дані з двох медичних установ.

Як повідомили на офіційній Facebook-сторінці департаменту охорони здоров’я Полтавської міськради, серед 59 новонароджених ― 23 дівчат та 29 хлопців. Зокрема:

  • у міському перинатальному центрі народились 29 дітей: 14 хлопців та 15 дівчат;
  • у перинатальному центрі обласної лікарні ― 23 дитини: 8 дівчат та 15 хлопчиків.

Це дані від 14 до 22 березня. За попередній тиждень у полтавських медзакладах новонароджених було 59 дітей.

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