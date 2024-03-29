Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко на тлі останніх атак Росії по енергетиці України заявив, що влітку цього року є велика ймовірність того, що українці стикнуться з відключеннями та обмеженнями споживання електроенергії.

Про це Олександр Харченко розповів на брифінгу, 29 березня.

"На жаль, в нас і зараз є відключення, і я передбачаю, що нам треба готуватися. Українцям треба відновити знання, де павербанки, що із зарядом і бути готовими до того, що певні обмеження будуть", – сказав він.

За його словами, ймовірно, відключення світла можуть відбуватися в другій половині липня і в серпні, на які припадає літній пік споживання електроенергії.

"Зараз нам пощастило, що ми у весняному нижньому піку споживання. І одночасно та гідроенергетика, яка може працювати на повну потужність, – багато води, все доволі комфортно. Влітку, на жаль, ситуація зміниться. Ми очікуємо, що літній пік споживання буде в другій половині липня – в серпні", – пояснив Харченко.

Також, за його словами, пошкоджені потужності української енергосистеми внаслідок останніх ударів РФ швидше за все не вдасться відновити повністю навіть до початку наступного опалювального сезону. При цьому найгірша ситуація — у вугільній генерації.

"Я не бачу, яким чином, за рахунок чого і навіть в які терміни будуть відновлюватися вугільні енергоблоки", — сказав директор Центру досліджень енергетики.

Ракетна атака 29 березня

Вночі 29 березня Росія здійснила чергову комбіновану атаку по території України із застосуванням ударних дронів і ракет. У Повітряних силах повідомили, що під час повітряної атаки було знищено 26 ракет різних типів та 58 ударних дронів типу Shahed-136/131". Загалом Росія застосувала 99 засобів повітряного нападу.

22 березня Росія також цілеспрямовано здійснила комбіновану масовану атаку по українській енергетичній інфраструктурі, внаслідок чого пошкоджені десятки об’єктів енергосистеми: теплові та гідроелектростанції, магістральні мережі "Укренерго" та обленерго.

Через ракетний обстріл України Польща підіймала в небо літаки для моніторингу ситуації у власному повітряному просторі.

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