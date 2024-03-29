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Армія РФ продовжує штурмувати позиції ЗСУ поблизу Часового Яру — командир батальйону "Ахіллес"
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Армія РФ продовжує штурмувати позиції ЗСУ поблизу Часового Яру — командир батальйону "Ахіллес"

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Бої поблизу Часового Яру. Фото: Владислав Кравець/Суспільне

Російські окупаційні війська продовжують штурмувати позиції українських військових на Бахмутському напрямку. Основні зусилля вони зосередили в районі Часового Яру.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розказав командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахіллес 92-ї ОШБр імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко.

"На Бахмутському напрямку основні зусилля ворог сконцентрував на Часовому Ярі. Це є панівна висота. З Часового Яру противник зможе взяти Костянтинівку під вогневий контроль і вдало організувати плацдарм для штурму Костянтинівки і в перспективі вийти на Слов'янськ", — розказав він.

Федоренко додав, що в районі Часового Яру російські окупаційні війська не просунулись.

Також за його інформацією, армія РФ штурмує також позиції Сил оборони в районах Іванівського, Богданівку, Кліщіївки та Андріївки, намагаючись вирівняти лінію фронту.

"Кілька місяців тому в Іванівці ворог зайняв кілька передових вулиць, але подальшого просування не має. На поточний момент противник жодного успіху не мав, Сили оборони відбили всі атаки", — зазначив Федоренко.

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