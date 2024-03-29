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Новий боєприпас РФ може долітати до будь-якого району Харкова — Синєгубов
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Новий боєприпас РФ може долітати до будь-якого району Харкова — Синєгубов

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Боєприпас, яким російська армія 27 березня вдарила по Шевченківському району Харкова, може долітати до будь-якого району міста.

Про це Суспільне Харків 29 березня сказав керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Він може повністю покривати місто Харків, будь-який район. Навіть населені пункти Харківської області, залежно від якої відстані до кордону буде пуск", — сказав Синєгубов.

За його словами, експерти встановили, що два удари по Шевченківському району Харкова авіабомбами росіяни завдали з літака класу Су: "Це повітряна ракета, яка чіпляється на літак. Її модифікували, щоб вона була керована і вражала наземні цілі".

Вони мають можливість випускати їх з РСЗВ, однак в цьому випадку це була "Сушка". Було два постріли, їх здійснили не одночасно. Був розрив по часу. Вони мали різну траєкторію польоту. Це свідчить, що це було, напевно, випробування. Можливо, вони шукали наші засоби ППО, щоб їх виявити. Боєприпаси заходили до Харкова з різних боків: один — з півночі, другий — через Богодухів і далі нижче, з західної частини міста.

Синєгубов каже, що пуски були з Бєлгородської області РФ, бомби пролетіли 72-74 км.

Олег Синєгубов
Олег Синєгубов. Суспільне Харків/Дмитро Гребінник

"Росіяни теж винаходять певні нові засоби ураження. Ми стежили, як еволюціонували КАБи: спочатку почали доробляти крила, потім ці крила стали рухомими, далі — новий етап, використання ось такого керованого боєприпасу великого калібру. Він летить далі, ніж КАБ — до 90 км. Ті два удари, які завдали по Харкову, ми зафіксували, що від пуску до моменту влучання пройшло 72-74 км. Це Бєлгородська область. Думаю, що це певне випробування, щоб, можливо, їх використовувати надалі. Це щось середнє між ракетою і КАБом", — розказав Синєгубов.

Збиття на підльоті — це реально, але це питання до ЗСУ.

Керівник ОВА зазначив, що, щоб захистити Харків від авіабомб РФ, потрібен комплекс заходів.

"По-перше, пасивна безпека, це і розбудова укриттів, мобільних укриттів тощо. По-друге, активні засоби оборони, включаючи Харків, системи РЕБ — цілий комплекс заходів, які ми маємо вживати тим загрозам, які ми маємо наразі. Порада одна — адекватно реагувати на тривоги. По максимуму перебувати в укриттях, бо загроза реальна", — говорить Олег Синєгубов.

Боєприпас невеликий, менший за керовану авіабомбу, значно менший за С-300, але руйнівна сила серйозна — у людей повибивало не лише вікна, а й міжкімнатні стіни їх осель. Ми бачили уламки, які прошивають наскрізь стіни.

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