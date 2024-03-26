Два вибухи пролунали у Харкові вдень 27 березня — о 15:51 та 15:52. Росіяни завдали двох ударів по Шевченківському району Харкова, сказав керівник ОВА Синєгубов. Пошкоджена цивільна житлова інфраструктура. Щонайменше одна людина загинула, 19 поранені.

Удар зафіксували по житловому мікрорайону Харкова у багатоквартирні будинки, повідомив міський голова Ігор Терехов.

Влучання — на дитячому майданчику між двома багатоповерхівками, повідомляє кореспондент Суспільне Харків. Вибуховою хвилею обірвало фасади та балкони щонайменше у двох будинках. Поблизу одного з під'їздів — тіло загиблої людини.

Доповнено 16:30. Шестеро поранені, двоє — у тяжкому стані, одна людина загинула внаслідок удару РФ по Харкову, повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, сильно пошкоджені пʼятиповерхові будинки, де жили люди. Також пошкоджень зазнав інститут невідкладної хірургії.

Доповнено 16:38. Кількість поранених збільшилася до 10, серед них четверо дітей, повідомив керівник ОВА Синєгубов.

Доповнено 16:44. Поранених — 12, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Вже 12 поранених. Обхід квартир у постраждалих будинках триває. Шукаємо тих, хто потребує допомоги", — написав Терехов.

Наслідки авіаційного удару по Шевченківському району Харкова, 27 березня 2024 року. Суспільне Херсон/В'ячеслав Мавричев

Доповнено 16:53. По Харкову вдарили, попередньо, авіабомбами, повідомив керівник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов. За його даними, росіяни могли застосувати КАБи: перше влучання по загальноосвітній школі, друге — прямо посеред житлових будинків.

"Авіацію для удару по житлових кварталах Харкова росіяни не використовували вже два роки. Ці два удари стали першими за цей час", — говорить Болвінов.

Доповнено 16:59. Росіяни вперше вдарили по Харкову керованим боєприпасом великого калібру, повідомив керівник ОВА Синєгубов.

Доповнено 17:07. Внаслідок ударів по Харкову поранені діти, яким 3 місяці, 1,8 року, 10 та 13 років, розказав Суспільному керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко.

Доповнено 17:09. Росіяни били по Харкову новим снарядом — УМПБ Д-30, сказав Суспільному попередні дані керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко.

"Це щось середнє між КАБ та ракетою. Остаточні висновки зроблять вибухотехніки. Цей боєприпас достатньо потужний, щоб фактично розвалити два будинки, між якими він влучив, і декілька будинків, які на відстані", — сказав Тимошко.

Володимир Тимошко на місці влучання російських боєприпасів по Харкову, 27 березня 2024 року. Суспільне Харків

Доповнено 17:37. Щонайменше 14 багатоповерхівок пошкоджені внаслідок ударів РФ по Харкову, повідомив Суспільному керівник ОВА Олег Синєгубов. За його даними, дві п'ятиповерхівки частково зруйновані.

Доповнено 17:56. Кількість поранених внаслідок ударів РФ зросла до 18 людей, сказав Суспільному речник міської ради Юрій Сидоренко. За його даними, інформація про тяжкий стан двох поранених не підтвердилася, усі поранені — у легкому чи середньому стані тяжкості.

Наслідки авіаційного удару по Шевченківському району Харкова, 27 березня 2024 року. Суспільне Харків/В'ячеслав Мавричев

Сидоренко каже, що жителям пошкоджених будинків нададуть місця у гуртожитках, на цей час двоє людей вже поїхали до гуртожитку. Роботи з усунення наслідків влучання тривають.

Доповнено 18:06. Російські війська вдарили по Харкову, попередньо, двома УМПБ Д-30 — це уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см, кажуть у прокуратурі.

Доповнено 18:53. На удари по Харкову відреагував Володимир Зеленський.

"Харків. Російський терор проти міста набуває особливої підлості. Намагання загнати понад мільйон людей у блекаут, постійні удари ракет і «Шахедів». Тепер — авіабомби. Просто по звичайній вулиці, по будинках, школі, звичайній цивільній інфраструктурі. На цей час відомо про одного загиблого. Мої співчуття рідним та близьким", — написав у Telegram Володимир Зеленський.

Доповнено 19:06. Кількість поранених внаслідок ударів по Шевченківському району Харкова зросла до 19, повідомили журналістам у пресслужбі облпрокуратури. За її даними, загиблому чоловіку було 59 років.

Доповнено 19:49. Дітей, яких поранило внаслідок ударів РФ по Шевченківському району Харкова, виписали з лікарні, надавши їм медичну допомогу, повідомив керівник ОВА Синєгубов. За його даними, п'ятеро поранених жінок отримали допомогу лікарів на місці. У лікарні лишаються 55- та 60-річні чоловіки.

Доповнено 21:23. Внаслідок ударів по Шевченківському району Харкова 18 будинків пошкоджені, понад 800 вікон вибиті, повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, ці цифри не остаточні, обстеження мікрорайону продовжать завтра.

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