27 березня російські війська вдарили по Шевченківському району Харкова. Для удару застосували вид боєприпасів, яким за два роки від початку вторгнення по Харкову не били.

УМПБ Д-30 могли застосувати росіяни для ударів по Харкову, сказав Суспільному попередні дані керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко.

"Це щось середнє між КАБ та ракетою. Остаточні висновки зроблять вибухотехніки. Цей боєприпас достатньо потужний, щоб фактично розвалити два будинки, між якими він влучив, і декілька будинків, які на відстані", — сказав Тимошко.

Керівник облполіції зазначив, що це перший випадок, коли росіяни вдарили таким видом боєприпасу по місту. Боєприпас випустили з літака.

"Це не КАБ. Попередньо, дистанція роботи — близько 90 км цього боєприпасу. Він менший за КАБ, однак руйнівна сила цього боєприпасу досить серйозна. Я думаю, що це було або якесь випробування на цивільному населенні міста Харкова, ось таке цинічне. По місту Харкову застосування такого боєприпасу — це вперше", — сказав Суспільному керівник ОВА Олег Синєгубов.

На 17:20 відомо про одного загиблого та щонайменше 16 поранених.

Підписуйтесь на новини Харкова та області в Facebook, Viber, Instagram, Telegram, Youtube