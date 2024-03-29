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З ТОТ Херсонщини вдалось повернути на підконтрольну Україні територію ще трьох дітей
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З ТОТ Херсонщини вдалось повернути на підконтрольну Україні територію ще трьох дітей

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На підконтрольну Україні територію вдалось вивезти ще трьох дітей з тимчасово окупованої РФ Херсонської області.

Про це в Telegram повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Як повідомив Прокудін, батьки хлопчиків п'яти, 11 та 14 років, самостійно звернулись до благодійної організації "Save Ukraine" з проханням допомогти виїхати з окупації.

Зараз родини перебувають у безпечному місці, з ними працюватимуть психологи та проводитимуть реабілітацію.

З початку 2024 року на підконтрольну Україні територію  вдалось повернути 47 дітей із Херсонської області, йдеться у повідомленні.

Раніше в ОВА повідомили, що з тимчасово окупованої території Херсонської області на підконтрольну Україні територію повернули ще трьох дітей. Це дві трирічні сестрички-двійнята, які перебувають на обліку дітей, що опинились у складних життєвих обставинах та 10-річний хлопчик зі статусом дитини, позбавленої батьківського піклування.

Що відомо про евакуацію дітей з ТОТ Херсонщини

21 березня 2024 року з ТОТ Херсонщини на підконтрольну Україні територію вивезли ще одну родину з дитиною.

Також відомо, що з тимчасово окупованої території Херсонщини вивезли ще одну прийомну сімʼю, в якій виховувалися двоє дітей, позбавлених батьківського піклування.

14 березня 2024 року на підконтрольну Україні територію повернули опікунську родину з трьома дітьми — сиротами та позбавленими батьківського піклування.

Омбудсман Дмитро Лубінець 12 березня 2024 року повідомив, що з тимчасово окупованої Херсонської області вдалось повернути на підконтрольну Україні територію ще п'ятьох дітей.

Також відомо, що 11 березня 2024 року з ТОТ Херсонщини на підконтрольну Україні територію вдалось повернути родини з п'ятьма дітьми та 18-річну дитину-сироту.

4 січня 2024 року з ТОТ Херсонщини до України повернули 12-річного Андрія. З проханням вивезти його з окупації до Офісу Омбудсмана звернулася старша сестра дитини.

Ще четверо дітей 2 лютого 2024 року повернула команда Save Ukraine з окупованої частини Запорізької та Херсонської областей.

Ще двох дітей вдалося повернути з тимчасово окупованої Росією частини Херсонщини на підконтрольну Україні територію 5 лютого 2024 року. Їхні родини співпрацювали із Save Ukraine.

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