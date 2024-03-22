На підконтрольну територію України повернули ще трьох дітей з Херсонщини

З тимчасово окупованої території Херсонської області на підконтрольну Україні територію повернули ще трьох дітей.

Про це в Telegram повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.

За його даними, це дві трирічні сестрички-двійнята, які перебувають на обліку дітей, що опинились у складних життєвих обставинах та 10-річний хлопчик зі статусом дитини, позбавленої батьківського піклування. Зараз вони перебувають у безпеці.

"З початком повномасштабного вторгнення РФ діти перебували в закладах інституційного догляду області. Їх разом з іншими вихованцями — депортувала окупаційна влада. Повернути дітей вдалось завдяки затвердженому Плану дій президента України "Bring Kids Back UA" у співпраці Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, органів опіки та піклування, служб у справах дітей області", — йдеться у повідомленні.

З початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 44 дитини з Херсонської області.

21 березня 2024 року з ТОТ Херсонщини на підконтрольну Україні територію вивезли ще одну родину з дитиною.

Раніше керівник ОВА Прокудін повідомив, що з тимчасово окупованої території Херсонщини вивезли ще одну прийомну сімʼю, в якій виховувалися двоє дітей, позбавлених батьківського піклування.

Що відомо про евакуацію дітей з ТОТ Херсонщини

14 березня 2024 року на підконтрольну Україні територію повернули опікунську родину з трьома дітьми — сиротами та позбавленими батьківського піклування.

Омбудсман Дмитро Лубінець 12 березня 2024 року повідомив, що з тимчасово окупованої Херсонської області вдалось повернути на підконтрольну Україні територію ще п'ятьох дітей.

Також відомо, що 11 березня 2024 року з ТОТ Херсонщини на підконтрольну Україні територію вдалось повернути родини з п'ятьма дітьми та 18-річну дитину-сироту.

4 січня 2024 року з ТОТ Херсонщини до України повернули 12-річного Андрія. З проханням вивезти його з окупації до Офісу Омбудсмана звернулася старша сестра дитини.

Ще четверо дітей 2 лютого 2024 року повернула команда Save Ukraine з окупованої частини Запорізької та Херсонської областей.

Ще двох дітей вдалося повернути з тимчасово окупованої Росією частини Херсонщини на підконтрольну Україні територію 5 лютого 2024 року. Їхні родини співпрацювали із Save Ukraine.

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