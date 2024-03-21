Ще одну родину з тимчасово окупованої території Херсонської області вдалось повернути на підконтрольну Україні територію.

Про це в Telegram повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Команда Save Ukraine вивезла з окупації 12-річну дівчинку та її батьків. Зараз родина перебуває у безпеці, отримує необхідну медичну та психологічну допомогу, йдеться в повідомленні.

З початку 2024 року з окупованої території Херсонщини вдалося повернути вже 41 дитину, повідомив Прокудін.

Днем раніше керівник ОВА Прокудін повідомив, що з тимчасово окупованої території Херсонщини вивезли ще одну прийомну сімʼю, в якій виховувалися двоє дітей, позбавлених батьківського піклування.

Що відомо про евакуацію дітей з ТОТ Херсонщини

14 березня 2024 року на підконтрольну Україні територію повернули опікунську родину з трьома дітьми — сиротами та позбавленими батьківського піклування.

Омбудсман Дмитро Лубінець 12 березня 2024 року повідомив, що з тимчасово окупованої Херсонської області вдалось повернути на підконтрольну Україні територію ще п'ятьох дітей.

Також відомо, що 11 березня 2024 року з ТОТ Херсонщини на підконтрольну Україні територію вдалось повернути родини з п'ятьма дітьми та 18-річну дитину-сироту.

4 січня 2024 року з ТОТ Херсонщини до України повернули 12-річного Андрія. З проханням вивезти його з окупації до Офісу Омбудсмана звернулася старша сестра дитини.

Ще четверо дітей 2 лютого 2024 року повернула команда Save Ukraine з окупованої частини Запорізької та Херсонської областей.

Ще двох дітей вдалося повернути з тимчасово окупованої Росією частини Херсонщини на підконтрольну Україні територію 5 лютого 2024 року. Їхні родини співпрацювали із Save Ukraine.

Підписуйтеся на новини Суспільне Херсон у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube.