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З ТОТ Запорізької і Херсонської областей повернули ще четверо дітей
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З ТОТ Запорізької і Херсонської областей повернули ще четверо дітей

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Діти, депортація, повернення, ТОТ
Хлопець загорнувся в прапор України. Фото: Микола Кулеба/Telegram

Ще четверо дітей 2 лютого 2024 року повернула команда Save Ukraine з окупованої частини Запорізької та Херсонської областей.

Про це у Telegram повідомив засновник і керівник благодійної організації "Save Ukraine" Микола Кулеба.

За його даними, дітям, яких повернули з тимчасово окупованих територій — від 0 до 16 років.

Благодійна організація "Save Ukraine" провела свою 15-ту рятувальну місію і повернула на підконтрольну територію України чотирьох дітей, серед них двоє дітей з Херсонщини.

На сьогодні це вже 235 дітей, яких волонтери повернули в Україну з окупації та території Росії.

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