Новий законопроєкт про мобілізацію потрібен для того, щоб забезпечити заміну 330 тисяч українських військових, які нині перебувають на передовій.

Про це повідомила газета Financial Times з посиланням на Міноборони України.

Як зазначається у матеріалі, документ має оновити законодавство стосовно призову до армії, аби набрати до 500 тисяч людей.

Більшість мобілізованих повинні будуть забезпечити ротацію підрозділів на полі бою. Решта компенсують втрати та забезпечать інші потреби армії, залежно від ситуації на фронті, заявили співрозмовники FT в міністерстві.

Законопроєкт може бути винесено на голосування у Верховній раді в другому читанні до 31 березня, припустили журналісти газети.

Financial Times додала, що дані про чоловіче населення України, надані економічним комітетом Ради, показують, що з 11,1 мільйона українських чоловіків віком від 25 до 60 років лише 3,7 мільйона можуть бути мобілізовані.

Інші або воюють, або є інвалідами, або перебувають за кордоном, або вважаються критично важливими працівниками.

Пізніше Міноборони України опублікувало повний текст відповіді щодо процесу мобілізації виданню Financial Times, зазначивши, що ця тема становить "значний суспільний інтерес".

Зокрема запитання журналістів видання до оборонного відомства, чому Генштаб ЗСУ не може використати ті резерви, які у них вже є, і чому потрібно мобілізувати 400-500 тисяч, там відповіли, що з "міркувань безпеки не можуть коментувати точної кількості людей, необхідних для залучення до Сил оборони".

"При цьому, 400-500 тисяч є загальними оцінками, які коригуються, залежно від розвитку подій на театрі бойових дій, та які неможливо задовольнити одразу. Триває процес посилення ЗСУ, зокрема, необхідний і для того, щоб мати можливість звільнити з війська тих, хто боронить державу з перших днів повномасштабного вторгнення. Визначення кінцевого терміну служби є вкрай важливим. Зараз Верховна рада розглядає законопроєкт, яким запропоновано встановити такий термін на рівні 36 місяців", — йдеться у повідомленні.

Там додали, що рекрутингова кампанія МОУ, яка тільки розпочалася й поки що пропонує набір на обмежене коло військових спеціальностей, вже продемонструвала, що ніякого загального нерозуміння немає. А на майже 8 тисяч відкритих вакансій вже є понад 90 тисяч заявок.

У Міноборони також наголосили, що зміни до закону про мобілізацію також дадуть можливість зрозуміти мобілізаційний потенціал в державі через вдосконалення процесу військового обліку, створення відповідних цифрових механізмів.

"Зміни до механізму мобілізації стосуються підготовки військовослужбовців. Під час воєнного стану така підготовка становитиме до 3 місяців, що включає базову загальновійськову підготовку та підготовку за фахом. Наше завдання, зробити так, щоб кожен військовозобовʼязаний мав чітке уявлення про те, як проходитиме підготовка, відбір в підрозділи, служба, які гарантії дає держава, яким буде термін служби тощо. Саме нерозуміння цих деталей, яке, на жаль, існує, є тим бар’єром, який змушує частину людей уникати мобілізації в Сили оборони", — пояснили в оборонному відомстві.

Щодо мобілізації поліцейських та співробітників СБУ, у МОУ нагадали, що Служба безпеки має як власні бойові підрозділи, які беруть участь у бойових діях безпосередньо на лінії зіткнення, так і ті, що планують та здійснюють операції з ураження сил противника в його тилу. При цьому, СБУ виконує надзвичайно "важливу роль у некінетичній протидії російській агресії, боротьбі зі шпіонажем, інформаційній протидії, протистоянні кіберзагрозам, виконують завдання розвідувального та антитерористичного характеру". Стосовно поліцейських, то законопроєктом пропонується мобілізація певної їх частини, утім, відсоток має бути визначено таким чином, щоб поліція й далі виконувала свою функцію забезпечення правопорядку.

"Загалом заклики відправити на фронт поліцейських та військовослужбовців СБУ, на жаль, використовуються спекулятивно, для поширення думки, що захист України не є справою всіх її громадян, а лише завданням окремих кіл суспільства", — заявили у МОУ.

Що стосується військовослужбовців, які знаходяться в тилу (700 тисяч), там зазначили, що в "жодній сучасній війні на фронті не може перебувати більшість військовослужбовців".

"Логістика, розвідка, забезпечення, планування, командування, операції некінетичного впливу, розробка й модифікація та ремонт озброєння, лікування та реабілітація військових, підготовка та перепідготовка, інформаційний супровід та багато всього іншого — це небойові задачі, без яких сучасна війна не є можливою", — сказали у Міноборони.

Що відомо про законопроєкт щодо мобілізації

26 грудня Кабмін вніс до Ради законопроєкт "Про удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби".

До цього президент Володимир Зеленський вказав, що під час обговорення питання стосовно закону про мобілізацію військові запропонували додатково призвати 450-500 тисяч людей.

Уряд 11 січня офіційно відкликав з парламенту законопроєкт про мобілізацію.

11 січня міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що команда відомства вже підготувала нову редакцію законопроєкту про мобілізацію з урахуванням всіх пропозицій, погоджених в робочому порядку з депутатами на засіданнях Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

12 січня голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що терміни повторного внесення законопроєкту про мобілізацію до Верховної ради не обговорювалися.

30 січня Кабмін затвердив оновлену версію законопроєкту про мобілізацію та передав її до Верховної ради. Своєю чергою у МО вказали, що коментарі та зауваження до документа були враховані спільно з Генштабом ЗСУ, урядом та народними депутатами.

7 лютого Верховна рада підтримала у першому читанні запропонований урядом оновлений законопроєкт про мобілізацію.