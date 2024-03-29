З Донеччини на Рівненщину прибуде другий евакуаційний потяг

На Рівненщину прибуде другий евакуаційний потяг з Донеччини. Переселенців планують прийняти у громадах Дубенського району.

Про це 29 березня повідомив перший заступник голови Рівненської ОДА Сергій Подолін у Facebook.

Він зазначив, що у п'яти громадах Дубенського району попередньо підготували приватні будинки та місця тимчасового проживання.

"Продовжуємо відпрацьовувати дорожню карту прийму. Залучаємо рятувальників, силовиків, громадські організації, медиків, психологів. Люди, які приїдуть, одразу матимуть змогу отримати виплати й будуть розселені з урахуванням родинних зв'язків", — додав Сергій Подолін.

Першим евакуаційним рейсом з Донецької області евакуювали на Рівненщину 58 жителів, з них — 25 дітей та шестеро людей з інвалідністю.

Раніше Суспільне писало, що в області очікують прибуття ще чотирьох евакуаційних потягів зі сходу країни. Загалом для ВПО підготували 700 місць.

Сюжет Суспільне Рівне про прибуття першого евакуаційного поїзда з Донеччини на Рівненщину 24 березня.

Як громади готуються приймати переселенців

Корецька громада

За словами начальника управління соціального захисту населення Корецької РДА Анатолія Іващука, потенційними приміщеннями для ВПО є будинки в селах Річки, Весняне, Жадківка, Користь, Новий Корець. Уже знайшли — 20 житлових приміщень, шукають — ще десять:

“Кількість людей, які мають прибути — 30 осіб. Спочатку вони потягом прибудуть на Здолбунівську станцію, а потім десять чоловік ми маємо забрати автобусами до себе в громаду. Поселення будуть здійснюватись на безкоштовній основі. Власники приміщень будуть мати право подати документи про допомогу до управління соціального захисту населення Корецької районної державної адміністрації по програмі "Прихисток”.

Загалом, за даними Анатолія Іващука, в Корецькій громаді наразі проживає 285 переселенців.

Острожецька громада

За словами в.о. начальниці відділу соціального обслуговування населення Острожецької громади Світлана Еслюк, Острожецька громада має прийняти десять переселенців:

“Поки що в нас є два будинки, куди можна заселити п’ять людей. Ще у нас є будинки, власники яких згодилися туди поселити внутрішньо переміщених людей, але ми їх ще облаштовуємо. Тобто проводяться ремонтні роботи та прибирання”.

Вона додала, що переселенцям житло нададуть безкоштовно. Власники цих будинків зможуть подати документи на компенсацію від держави за комунальні послуги.

За даними Світлани Еслюк, в Острозькій громаді проживає 70 переселенців.

Костопільська громада

Заступник костопільського міського голови Андрій Ткачук розповів Суспільному, як громада готується до поселення ВПО.

У міськраді визначили потенційні приміщення для переселенців. Це будівлі, які перебувають у власності громади та потребують додаткового облаштування. Серед них — приміщення колишніх фельдшерсько-акушерських пунктів та амбулаторія.

"Наразі у нас є 30 місць, де ми можемо поселити для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. Також подивилися місця, які можна ще обладнати. Серед них — колишня амбулаторія в селі Велика Любаша. Там потрібно провести воду, каналізацію, обладнати туалети. Ми порахували кошторис і подали бюджетний запит на сесії міськради для того, щоб виділити кошти та обладнати місця для проживання", — зазначив Андрій Ткачук.

Також він додав, що мешканців громади просять надати квартири, будинки чи кімнати для того, щоб тимчасово розмістити переселенців:

"Наразі у нас є п'ять будинків, де можна поселити переселенців. Стан житла ми перевіряємо. Надали доручення старостам знайти будинки, квартири, які люди готові надати для тимчасового проживання. Спочатку будемо приймати переселенців, наприклад в амбулаторії, після — пропонувати житло, яке надали жителі громади, щоб люди могли сказати, чи це їм підходить. Компенсацію за комунальні послуги здійснює Червоний Хрест. Будемо приймати переселенців, скільки буде потрібно. Розуміємо, що це горе для людей".

За даними Андрія Ткачука, наразі в громаді проживає 1 381 переселенець.

Як живуть переселенці на Рівненщині — дивіться у сюжеті Суспільного.

Суспільне Рівне в Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook