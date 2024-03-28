У двох громадах Рівненщини шукають житло для переселенців

Корецька й Острожецька громади на Рівненщині шукають житло, щоб прийняти переселенців із прифронтових територій. З цим проханням місцеві ради звернулися до жителів ТГ. Станом на 28 березня знайшли 20 місць для розміщення ВПО у Корецькій громаді та декілька будинків — в Острожецькій.

Про це Суспільному розповіли начальник управління соціального захисту населення Корецької РДА Анатолій Іващук та в.о. начальниці відділу соціального обслуговування населення Острожецької громади Світлана Еслюк.

Корецька громада

За словами Анатолія Іващука, потенційними приміщеннями для ВПО є будинки в селах Річки, Весняне, Жадківка, Користь, Новий Корець. Уже знайшли — 20 житлових приміщень, шукають — ще десять:

“Кількість людей, які мають прибути — 30 осіб. Спочатку вони потягом прибудуть на Здолбунівську станцію, а потім 10 чоловік ми маємо забрати автобусами до себе в громаду. Поселення будуть здійснюватись на безкоштовній основі. Власники приміщень будуть мати право подати документи про допомогу до управління соціального захисту населення Корецької районної державної адміністрації по програмі "Прихисток”.

Загалом, за даними Анатолія Іващука, в Корецькій громаді наразі проживає 285 переселенців.

Острожецька громада

За словами Світлани Еслюк, Острожецька громада має прийняти десять переселенців:

“Поки що в нас є два будинки, куди можна заселити п’ять людей. Ще у нас є будинки, власники яких згодилися туди поселити внутрішньо переміщених людей, але ми їх ще облаштовуємо. Тобто проводяться ремонтні роботи та прибирання”.

Вона додала, що переселенцям житло нададуть безкоштовно. Власники цих будинків зможуть подати дрокументи на компенсацію від держави за комунальні послуги.

За даними Світлани Еслюк, в Острозькій громаді проживає 70 переселенців.

Авторка: Юлія Пашкевич

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