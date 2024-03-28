НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У двох громадах Рівненщини шукають житло для переселенців
ПереселенціРегіони

У двох громадах Рівненщини шукають житло для переселенців

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Корецька й Острожецька громади на Рівненщині шукають житло, щоб прийняти переселенців із прифронтових територій. З цим проханням місцеві ради звернулися до жителів ТГ. Станом на 28 березня знайшли 20 місць для розміщення ВПО у Корецькій громаді та декілька будинків — в Острожецькій.

Про це Суспільному розповіли начальник управління соціального захисту населення Корецької РДА Анатолій Іващук та в.о. начальниці відділу соціального обслуговування населення Острожецької громади Світлана Еслюк.

Корецька громада

За словами Анатолія Іващука, потенційними приміщеннями для ВПО є будинки в селах Річки, Весняне, Жадківка, Користь, Новий Корець. Уже знайшли — 20 житлових приміщень, шукають — ще десять:

“Кількість людей, які мають прибути — 30 осіб. Спочатку вони потягом прибудуть на Здолбунівську станцію, а потім 10 чоловік ми маємо забрати автобусами до себе в громаду. Поселення будуть здійснюватись на безкоштовній основі. Власники приміщень будуть мати право подати документи про допомогу до управління соціального захисту населення Корецької районної державної адміністрації по програмі "Прихисток”.

Загалом, за даними Анатолія Іващука, в Корецькій громаді наразі проживає 285 переселенців.

Острожецька громада

За словами Світлани Еслюк, Острожецька громада має прийняти десять переселенців:

“Поки що в нас є два будинки, куди можна заселити п’ять людей. Ще у нас є будинки, власники яких згодилися туди поселити внутрішньо переміщених людей, але ми їх ще облаштовуємо. Тобто проводяться ремонтні роботи та прибирання”.

Вона додала, що переселенцям житло нададуть безкоштовно. Власники цих будинків зможуть подати дрокументи на компенсацію від держави за комунальні послуги.

За даними Світлани Еслюк, в Острозькій громаді проживає 70 переселенців.

Авторка: Юлія Пашкевич

Суспільне Рівне у Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook

Читати ще
"Щоб чимшвидше закінчилась війна": як живе родина переселенців, які евакуювалися з Донеччини на Рівненщину Читати ще "Щоб чимшвидше закінчилась війна": як живе родина переселенців, які евакуювалися з Донеччини на Рівненщину
"Розуміємо, що це горе для людей": як громада на Рівненщині прийматиме переселенців Читати ще "Розуміємо, що це горе для людей": як громада на Рівненщині прийматиме переселенців
Евакуація на Рівненщину: в яких умовах житимуть переселенці та які соціальні послуги отримуватимуть Читати ще Евакуація на Рівненщину: в яких умовах житимуть переселенці та які соціальні послуги отримуватимуть
"Щоночі дуже страшно лягати спати": що розповідають переселенці, які прибули евакуаційним потягом на Рівненщину Читати ще "Щоночі дуже страшно лягати спати": що розповідають переселенці, які прибули евакуаційним потягом на Рівненщину

Топ дня
Війна новини 29 березня
Нічна ракетна атака на Україну, Росія готує новий наступ на травень-червень. 765 день війни. Онлайн Важливо
Володимир Зеленський
Зеленський подав декларацію за 2023 рік: що відомо про доходи президента
Володимир Зеленський
Данілов стане послом у Молдові — Зеленський Важливо
Верховна рада
Комітет завершив розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію: нардепка розповіла, що буде далі Ексклюзивно
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко

Вибір редакції
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
Евакуація переселенців з Донеччини на Рівненщину
З Донеччини на Рівненщину прибуде другий евакуаційний потяг
На Тернопільщині переселенці можуть отримати грант від Червоного Хреста
На Тернопільщині переселенці можуть отримати грант на започаткування власної справи
Допомога мешканцям Великої Писарівки в Охтирці
Як в Охтирці допомагають переселенцям з Великописарівської громади
Продуктові набори, допомога переселенцям, гуманітарний хаб Покровської адміністрації
У Кропивницькому гуманітарний хаб роздає продуктові набори переселенцям з Донеччини
На початок