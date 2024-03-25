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Евакуація на Рівненщину: в яких умовах житимуть переселенці та які соціальні послуги отримуватимуть
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Евакуація на Рівненщину: в яких умовах житимуть переселенці та які соціальні послуги отримуватимуть

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Рівненщина приймає жителів східних регіонів, які проживають у зоні бойових дій. Перший евакуаційний потяг із переселенцями прибув в область, їх поселять у трьох громадах. Надалі очікується прибуття ще чотирьох евакуаційних потягів зі сходу країни. Загалом для ВПО підготували 700 місць.

Про це 25 березня в етері "Суспільне. Студія" розповіла заступниця начальника ГУ Національної соціальної сервісної служби в області Олена Очеретнюк.

Перший евакуаційний потяг з Донеччини прибув на Рівненщину. У різних громадах області розселять 59 переселенців, з них 25 — це діти та шестеро людей з інвалідністю.

"Місця поселення — це колишні садочки, колишні школи, колишні сільські ради, які вже приймали на початку війни переселенців. Нам вдалося їх облаштувати, покращити умови проживання, розділити на кімнати. Вони будуть там проживати стільки, скільки їм потрібно", — зазначила Олена Очеретнюк.

За її даними, загалом в області підготували 700 місць для переселенців:

"Ми плануємо в кожній громаді поселити евакуйоване населення. Якщо люди самостійно приїдуть на Рівненщину, вони теж можуть розраховувати на місце тимчасового поселення. Ми очікуємо ще чотири таких евакуаційних потяги, вони будуть приїжджати кожних вісім днів".

За слів Олени Очеретнюк, для людей, які приїхали евакуаційним потягом передбачена одноразова виплата:

"Відомості про кожного, хто їде евакуйованим потягом формує Донецька ОВА. Ті люди, які зареєструвалися на евакуаційний потяг обов'язково усі отримають виплати, навіть, якщо були втрачені документи. Ми розуміємо, що люди виїжджають з територій, де йдуть бойові дії. Є також виплати, які виплачується після оформлення довідки ВПО".

Реєстрація переселенців на Рівненщині
Реєстрація переселенців на Рівненщині. Суспільне Рівне

Окрім житла, переселенців забезпечать соціальними виплатами, гуманітарною допомогою та психологічною підтримкою.

"Ми готові забезпечити усіма соціальними послугами для того, щоб допомогти інтегруватися й адаптуватися в наших громадах. В першу чергу люди потребують медичного огляду. Через декілька місяців, після адаптації, центр зайнятості допомагає працевлаштуватися. В кожній громаді є школи, якщо будуть мати бажання, обов'язково вони будуть прийняті. Наразі в декількох громадах активно запроваджуються центри життєстійкості, які мають у штаті своїх психологів. Крім того, багато громадських організацій готові приїхати в кожне місце тимчасового поселення і надати психологічну допомогу", — додала Олена Очеретнюк.

Номери контактного центру для людей, які хочуть евакуюватися на Рівненщину: 0362 400 100, 098 505 8325, 097 008 8191.

З початку повномасштабного вторгнення область прийняла понад 89 тисяч переселенців. Наразі проживають понад 48 тисяч ВПО, з них — 13 тисяч дітей та сім тисяч пенсіонерів.

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