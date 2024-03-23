Першим евакуаційним рейсом з Донецької області евакуювали на Рівненщину 58 жителів, з них 25 дітей та 6 людей з інвалідністю.

Про це розповів начальник Донецької МВА Вадим Філашкін.

"Всім евакуйованим надали харчування, психологічну допомогу та пакунок мандрівника від міжнародної організації", — уточнив Філашкін.

За даними Вадима Філашкіна, наступний рейс до Рівненської області заплановано на 31 березня.

Як виїхати до Рівненської області з Донеччини

Щоб виїхати та отримати безоплатне проживання, необхідно залишити заявку за телефоном 098 890 33 18 або 066 285 62 90, дістатися до місця збору у вашому населеному пункті, звідки буде безкоштовний підвіз до евакуаційного потягу у Покровську.

Для евакуації тяжко хворих і осіб з інвалідністю телефонуйте за номерами: 0800 332 614, 099 710 48 72, 099 311 53 14, 096 108 60 48.

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