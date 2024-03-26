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"Розуміємо, що це горе для людей": як громада на Рівненщині прийматиме переселенців
ПереселенціРегіони

"Розуміємо, що це горе для людей": як громада на Рівненщині прийматиме переселенців

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Прибуття евакуаційного потягу на Рівненщину
Прибуття евакуаційного потягу на Рівненщину. Суспільне Рівне

На Рівненщині Костопільська громада готується приймати переселенців зі східних регіонів. Наразі для них облаштовують житло у комунальних закладах, також просять жителів громади надати прихисток — як у селах, так і у місті.

Заступник костопільського міського голови Андрій Ткачук розповів Суспільному, як громада готується до поселення ВПО.

У міськраді визначили потенційні приміщення для переселенців. Це будівлі, які перебувають у власності громади та потребують додаткового облаштування. Серед них — приміщення колишніх фельдшерсько-акушерських пунктів та амбулаторія.

"Наразі у нас є 30 місць, де ми можемо поселити для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. Також подивилися місця, які можна ще обладнати. Серед них — колишня амбулаторія в селі Велика Любаша. Там потрібно провести воду, каналізацію, обладнати туалети. Ми порахували кошторис і подали бюджетний запит на сесії міськради для того, щоб виділити кошти та обладнати місця для проживання", — зазначив Андрій Ткачук.

Також він додав, що мешканців громади просять надати квартири, будинки чи кімнати для того, щоб тимчасово розмістити переселенців:

"Наразі у нас є п'ять будинків, де можна поселити переселенців. Стан житла ми перевіряємо. Надали доручення старостам знайти будинки, квартири, які люди готові надати для тимчасового проживання. Спочатку будемо приймати переселенців, наприклад в амбулаторії, після — пропонувати житло, яке надали жителі громади, щоб люди могли сказати, чи це їм підходить. Компенсацію за комунальні послуги здійснює Червоний Хрест. Будемо приймати переселенців, скільки буде потрібно. Розуміємо, що це горе для людей".

За даними Андрія Ткачука, наразі в громаді проживає 1 381 переселенець:

"Упродовж пів року спільно із центром зайнятості будемо шукати роботу тим, хто може і бажає працювати. У нас є відділення Червоного Хреста, в нас є центр надання соціальних послуг, які спрямовані на підтримку переселенців. Кого потрібно влаштувати в школу, садочок — влаштуємо, кому потрібно знайти житло, роботу — знайдемо. Будемо сприяти, щоб люди адаптувалися до нового місця проживання. Ми розуміємо, що війна за тиждень-два не закінчиться".

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