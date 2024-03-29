У Дніпрі через атаку на об'єкт критичної інфраструктури було знеструмлено один з водоводів, низка вулиць без води. Про це повідомили в пресслужбі міської ради Дніпра.
За повідомленням, вода зникла за такими адресами:
- ж/м Тополя-1, 2, 3, ж/м Сокіл-1, 2, сел. Мирне, 12 квартал;
- сел. Новоолександрівка, сел. Братське, сел. Волоське, сел. Кам'янка, сел. Аеропорт, сел. Сурсько-Литовське, сел. Ракшівка, сел. Таромське, сел. Ясне, сел. Діївка, сел. Старі Кодаки, може спостерігатись знижений тиск у сел. Краснопілля;
- просп. Науки, Запорізьке шосе та прилеглі вулиці до просп. Д. Яворницького;
- вул. Робоча, Криворізька, Незалежності та прилеглі вулиці;
- просп. О. Поля, просп. Б. Хмельницького та прилеглі вулиці.
Станом на 7.30 електроживлення відновлено, триває заповнення системи. Найближчим часом поступово відновлять постачання води у нагірній частині міста, сказано в повідомленні.
Що відомо про атаку на Дніпропетровщину 29 березня
- У ніч на 29 березня Дніпропетровщина пережила масовану атаку: шестеро поранених, є руйнування.
- ППО збила над областю 24 повітряні цілі: 12 ракет та 12 дронів.
- Пошкоджено кілька енергетичних об'єктів – у Дніпровському, Криворізькому та Кам'янському районах. На одному з них поранений чоловік.
- У Кам'янському потрощено дачний кооператив, є п'ятеро поранених. Серед них – 5-річна дівчинка. Лікуватиметься амбулаторно. Також поранені жінки 19 та 47 років. Двоє чоловіків, 36 та 47 років, — госпіталізовані. Один з них — у тяжкому стані. Зруйновано три дачі, ще чотири – пошкоджено. Понівечено автомобілі.
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