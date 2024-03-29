У ніч на 29 березня Дніпропетровщина пережила масовану атаку: шестеро поранених, є руйнування. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За уточненою інформацією, у ніч на 29 березня ППО збила над Дніпропетровщиною 24 повітряні цілі: 12 ракет та 12 дронів.

Працювали у Дніпровському, Криворізькому, Павлоградському, Новомосковському, Кам'янському районах.

Пошкоджено кілька енергетичних об'єктів – у Дніпровському, Криворізькому та Кам'янському районах. На одному з них поранений чоловік. Лікуватиметься вдома.

Наслідки обстрілу Кам'янського району

У Кам'янському потрощено дачний кооператив, є ще п'ятеро поранених. Серед них – 5-річна дівчинка. Лікуватиметься амбулаторно. Також поранені жінки 19 та 47 років. Двоє чоловіків, 36 та 47 років, — госпіталізовані. Один з них — у тяжкому стані.

Зруйновано три дачі, ще 4 – пошкоджені. Понівечені автомобілі.

Обстріли Нікопольщини

Через атаку на Нікополь, яка сталася надвечір, пошкоджений санаторій, три приватні будинки, господарські споруди. У ніч на 29 березня армія РФ вдарила по Марганецькій громаді і Нікополю. Знищено магазин, пошкоджено павільйон з ремонту одягу. Загиблих і поранених немає.

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