26 березня депутатів Сумської обласної ради Магомеда-Шаріпа Галаєва та Володимира Поцелуєва затримали під час передачі ними частини хабаря у розмірі 50 тисяч доларів начальнику Сумської МВА Олексію Дрозденку. Суспільне зібрало інформацію, яка відома про депутатів.

Магомед-Шаріп Галаєв

Магомед-Шаріп Галаєв був обраний депутатом до Сумської обласної ради у 2020 році від політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина". З того ж часу, як значиться на сайті обласної ради, є головою депутатської комісії з питань охорони здоров’я, освіти, науки, культури та туризму. Також чоловік є директором Споживспілки Сумської області.

12 березня телеканал "Відікон" заявив на тиск з боку депутата на директорку телеканалу Наталію Братушку після виходу в ефір сюжету, в якому серед інших йшлося при виділенні землі дружині депутата Наталії Галаєвій. Як повідомив телеканал в себе на сторінці у Facebook, депутат у телефонній розмові сказав "що редакція телеканалу "Відікон" та особисто директорка пошкодують, що зв’язались із його родиною, при цьому пообіцяв війну та інформаційну "травлю" в усіх медіа Сумщини". Коментуючи цю ситуацію Інституту масової інформації, депутат сказав, що у нього немає жодних питань, претензій чи конфлікту з телеканалом “Відікон” та особисто з директоркою Наталією Братушкою і додав, що не лунало і жодних погроз від нього.

Про плани будувати багатоповерхівку біля скверу "Дружба" Суспільне розповідало у липні 2021 року. Тоді відбувалось обговорення детального плану території. Його розробили за гроші орендаря цієї земельної ділянки Наталії Галаєвої – дружини депутата Магомеда-Шаріпа Галаєва.

Проти забудови виступили мешканці будинку по провулку Зіновія Красовицького, 2, що розташований поруч та написали колективне звернення до міської ради. Коментуючи Суспільному можливу забудову, архітектор Олег Кривцов сказав, ця територія, відповідно до історико-архітектурного опорного плану м. Суми, затвердженого у 2012 році, перебуває в зоні регулювання забудови і охоронюваного ландшафту. "Будь-яке капітальне будівництво заборонене і будь-яка господарська діяльність у цій зоні має бути узгоджена з органом охорони культурної спадщини", — додав архітектор.

Втім, у 2020 році замовниця проєкту на зведення багатоповерхівки виграла у міської ради суд: він скасував частину затвердженого у 2012 році Генерального плану міста Суми, де будувати житло у цьому сквері заборонялось.

На початку 2023 року керівник окружної прокуратури міста Суми звернувся з позовом до Сумського окружного адміністративного суду, в якому просив визнати протиправним та нечинним рішення Сумської міської ради про затвердження містобудівної документації — "Детальний план території по провулку Лікаря Зіновія Красовицького, 1 а у м. Суми". 24 жовтня того ж року суд визнав рішення міськради протиправним і задовольнив позов прокуратури.

Втім, Сумська міська рада та підприємиця подали апеляцію на це рішення і 13 березня 2024 року колегія суддів Другого апеляційного адміністративного суду стала на їх бік і скасувала рішення попередньої інстанції. Відтак, затверджений детальний план території залишається чинним.

Володимир Поцелуєв

Володимир Поцелуєв був обраний депутатом Сумської обласної ради від політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" у 2015 році. У жовтні 2020 року його обрали повторно.

Чоловік очолював Сумську районну лікарню із 2003 року. У 2021 році заклад взяли на баланс міста і він отримав назву “Клінічна лікарня святого Пантелеймона”.

У грудні 2019 року патрульні зупинили авто з Володимиром Поцелуєвим. Під час спілкування з водієм помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Освідування у медичному закладі зафіксувало у нього стан сп’яніння, повідомив тоді Суспільному речник патрульної поліції Олег Сологуб. Адміністративне правопорушення розглядали у Зарічному районному суді Сум. Володимир Поцелуєв дев’ять разів не з’являвся на засідання.

8 грудня 2019 року президент Володимир Зеленський з нагоди Дня місцевого самоврядування надав Володимиру Поцелуєву звання "Заслужений лікар України"

Коли 23 лютого 2022 року депутати міської ради проголосували за те, аби реорганізувати Сумську лікарню №5 та приєднати її до Сумської лікарні Святого Пантелеймона Володимир Поцелуєв очолив комісію з реорганізації закладу.

Що відомо про затримання двох депутатів Сумської обласної ради 26 березня правоохоронці викрили двох депутатів Сумської обласної ради, один з яких одночасно обіймає посаду головного лікаря місцевого медичного закладу на пропозиції та наданні 100 тис. доларів США хабаря, зазначили у САП. За даними правоохоронців, депутати пропонували гроші начальнику Сумської міської військової адміністрації за об’єднання двох медичних установ, що забезпечило б збільшення фінансування, а також за залишення на посаді головного лікаря цієї об’єднаної лікарні чоловіка, який і пропонував хабар. Також депутати обіцяли надавати посадовцям військової адміністрації 10-20% від виділеного обсягу бюджетного фінансування новоствореного медзакладу. 27 березня депутатам повідомили про підозру. 28 березня депутату Сумської облради Магомеду-Шаріпу Галаєву обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Що відомо про об'єднання лікарень у Сумах У Сумах планували об'єднати міську клінічну лікарню №5 та лікарню Святого Пантелеймона. Директор останньої — Володимир Поцелуєв — депутат облради від політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина". Суспільне намагалося зв'язатися з чоловіком, проте його телефон не відповідає.

У лютому Олексій Дрозденко пояснював, що наразі остаточного рішення про об'єднання медзакладів не прийняли. Він зазначав, що з цього питання працює робоча група, до якої потрібно залучити представників обох лікарень.

За приєднання клінічної лікарні №5 до КНП "Клінічна лікарня Святого Пантелеймона" депутати голосували на засіданні сесії 23 лютого 2022 року, його скасували у грудні 2023 року.

16 лютого у лікарні № 5 призначили нового керівника — Віту Лапоногову. Директоркою лікарні мала стати Олена Чумаченко, яка наразі очолює Управління охорони здоров'я Сумської міськради, але наказ про це Олексій Дрозденко скасував 16 січня.

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