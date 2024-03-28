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Змішаний формат та уроки без перерви на повітряну тривогу: як у Запоріжжі навчатимуться школярі з першого квітня
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Змішаний формат та уроки без перерви на повітряну тривогу: як у Запоріжжі навчатимуться школярі з першого квітня

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Змішаний формат та уроки без перерви на повітряну тривогу
Іван Федоров, очільник ЗОВА. Фото: Суспільне Запоріжжя

У Запоріжжі з першого квітня 24 школи почнуть працювати за змішаною формою навчання. Також, освітній процес не перериватиметься на повітряні тривоги. Ці рішення підтримала Рада оборони Запорізької області.

Про це сьогодні, 28 березня, під час брифінгу повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, до Ради оборони було подано пропозиції щодо відкриття 25 закладів освіти Запоріжжя, але погоджено 24, які з першого квітня розпочнуть свою роботу в змішаному форматі:

"Це відповідальність абсолютно всіх суб’єктів освітнього процесу. Як батьків, які будуть підписувати згоду на те, що їх діти будуть навчатися безпосередньо в укриттях, звичайно ж керівників закладів освіти, які організовують навчання в укриттях, так і місцевої і обласної влади".

Також Іван Федоров додав, що спочатку ми почали вивчати питання відносно 51 закладу освіти на території Запоріжжя, але після детального вивчення питання службою ДСНС, нацполіцією, військовими, дежспоживслужбою, залишилося 24 заклади.

Раніше Суспільне повідомляло, що у Запоріжжі 24 школи перейдуть на змішану форму навчання. Виконком міської ради ухвалив відповідне рішення. Діти здобуватимуть освіту з дотриманням безпекових умов і обмежень.

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