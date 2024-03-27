У Запоріжжі 24 школи перейдуть на змішану форму навчання — Федоров

У Запоріжжі 24 школи перейдуть на змішану форму навчання. Виконком міської ради ухвалив відповідне рішення. Діти здобуватимуть освіту з дотриманням безпекових умов і обмежень.

Про це сьогодні, 27 березня, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, рішення щодо переходу з онлайн на змішане навчання ухвалили на вимогу батьків та після консультацій з педагогами й правоохоронними органами:

"Наступний крок — затвердження цього рішення на Раді оборони, засідання якої відбудеться найближчими днями".

Також у повідомленні зазначається, що перехід на змішаний формат відбувається виключно за бажанням батьків і тільки в тих закладах, що мають обладнанні укриття:

"З педагогами та школярами будуть проведені навчання щодо поведінки під час екстрених ситуацій", — наголошують у повідомленні.

Суспільне повідомляло, що 26 березня в Запоріжжі представники міської та обласної влади, Нацполіції, ДСНС, батьки та директори шкіл обговорювали можливість переходу на змішане навчання.

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