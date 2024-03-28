НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
"Маємо плани, як кінцево стабілізувати питання з енергопостачанням": міністр енергетики про ситуацію на Одещині
ЕНЕРГЕТИКАЕлектроенергіяІНФРАСТРУКТУРАРегіониТоп регіонів

"Маємо плани, як кінцево стабілізувати питання з енергопостачанням": міністр енергетики про ситуацію на Одещині

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Олег Кіпер, Герман Галущенко в Одесі
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер та міністр енергетики України Герман Галущенко. Фото: Суспільне Одеса

Атака Росії по енергосистемі України 22 березня була наймасштабнішою за весь час війни. Уряд має плани, як стабілізувати ситуацію з електроенергією у регіонах, однак терміни відновлення інфраструктури не будуть публічними.

Про це на брифінгу в Одесі 28 березня повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, передає кореспондентка Суспільного.

Через останні масовані комбіновані удари з боку Росії українська енергосистема зазнала збитків, що оцінюються у щонайменше 100 мільйонів євро. За словами міністра, дефіциту електроенергії зараз немає, однак є обмеження, які викликані мережевими проблемами. Зокрема, на Одещині нещодавно ввели стабілізаційні графіки відключень.

"Якщо ми про Одещину говоримо, насправді маємо плани, як кінцево стабілізувати питання з енергопостачанням. Який масштаб буде подальших атак і який вплив цих атак буде на енергосистеми — це важко передбачити, тому будемо діяти по ситуації. Але ми працюємо задля того, аби мати необхідні резерви та необхідне устаткування, якщо це знадобиться", — розповів Герман Галущенко.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер зазначив, що наразі критична інфраструктура регіону та всі медичні заклади забезпечені генераторами.

"Генератори — це не підсилення, генератори — це аварійне вирішення питання. Є розуміння, що треба зробити саме для підсилення генерації в регіоні, тому є певні ідеї, які ми будемо реалізовувати. Я пам'ятаю лютий 2023 року, коли ми зі всієї України стягували ці генератори сюди, але це питання термінового забезпечення критичних об'єктів", — додав міністр енергетики України.

Також, за словами Галущенка, через вплив російських атак на енергосистему на Одещині та в інших регіонах можуть бути запроваджені графіки стабілізаційних відключень:

"Зокрема, по Одесі ми з 22-23 років багато винесли досвіду з погляду формування графіків і, відповідно, їх дотримання. Я не сподіваюся, що вони припинять атаки по енергетиці. Абсолютно очевидно, що вони повернулися до тактики масованих атак по енергосистемі, але я думаю, що ми з цим впораємося".

Міністр енергетики розповів, що найкраще рішення для захисту як держави, так і енергосистеми зокрема — це системи ППО. За його словами, атака 22 березня — це наймасштабніша атака за час повномасштабної війни:

"Якщо нам порівнювати 2022-2023 роки, то такого масштабу атак і руйнувань у нас не було. Я дуже обережний з термінами з багатьох причин. Не тому, що ми не розуміємо, а тому, що я б не хотів, щоб ці терміни були публічними".

Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області

Топ дня
Війна новини 29 березня
Нічна ракетна атака на Україну, Росія готує новий наступ на травень-червень. 765 день війни. Онлайн Важливо
Володимир Зеленський
Зеленський подав декларацію за 2023 рік: що відомо про доходи президента
Володимир Зеленський
Данілов стане послом у Молдові — Зеленський Важливо
Верховна рада
Комітет завершив розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію: нардепка розповіла, що буде далі Ексклюзивно
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко

Вибір редакції
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
Енергетика
У сімох областях України ввечері застосували аварійні та погодинні відключення світла — Міненерго
Графік аварійних відключень світла застосували на Полтавщині
На Полтавщині застосували графіки аварійних відключень електроенергії
У Ніжинському пологовому будинку встановили сонячну електростанцію
У разі блекауту медзаклад працюватиме 8 годин: у Ніжинському пологовому будинку встановили сонячну електростанцію
Нагородження
Бригада енергетиків з Сумщини, яка підірвалася на міні, отримала нагороди від президента
На початок