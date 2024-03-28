Атака Росії по енергосистемі України 22 березня була наймасштабнішою за весь час війни. Уряд має плани, як стабілізувати ситуацію з електроенергією у регіонах, однак терміни відновлення інфраструктури не будуть публічними.

Про це на брифінгу в Одесі 28 березня повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, передає кореспондентка Суспільного.

Через останні масовані комбіновані удари з боку Росії українська енергосистема зазнала збитків, що оцінюються у щонайменше 100 мільйонів євро. За словами міністра, дефіциту електроенергії зараз немає, однак є обмеження, які викликані мережевими проблемами. Зокрема, на Одещині нещодавно ввели стабілізаційні графіки відключень.

"Якщо ми про Одещину говоримо, насправді маємо плани, як кінцево стабілізувати питання з енергопостачанням. Який масштаб буде подальших атак і який вплив цих атак буде на енергосистеми — це важко передбачити, тому будемо діяти по ситуації. Але ми працюємо задля того, аби мати необхідні резерви та необхідне устаткування, якщо це знадобиться", — розповів Герман Галущенко.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер зазначив, що наразі критична інфраструктура регіону та всі медичні заклади забезпечені генераторами.

"Генератори — це не підсилення, генератори — це аварійне вирішення питання. Є розуміння, що треба зробити саме для підсилення генерації в регіоні, тому є певні ідеї, які ми будемо реалізовувати. Я пам'ятаю лютий 2023 року, коли ми зі всієї України стягували ці генератори сюди, але це питання термінового забезпечення критичних об'єктів", — додав міністр енергетики України.

Також, за словами Галущенка, через вплив російських атак на енергосистему на Одещині та в інших регіонах можуть бути запроваджені графіки стабілізаційних відключень:

"Зокрема, по Одесі ми з 22-23 років багато винесли досвіду з погляду формування графіків і, відповідно, їх дотримання. Я не сподіваюся, що вони припинять атаки по енергетиці. Абсолютно очевидно, що вони повернулися до тактики масованих атак по енергосистемі, але я думаю, що ми з цим впораємося".

Міністр енергетики розповів, що найкраще рішення для захисту як держави, так і енергосистеми зокрема — це системи ППО. За його словами, атака 22 березня — це наймасштабніша атака за час повномасштабної війни:

"Якщо нам порівнювати 2022-2023 роки, то такого масштабу атак і руйнувань у нас не було. Я дуже обережний з термінами з багатьох причин. Не тому, що ми не розуміємо, а тому, що я б не хотів, щоб ці терміни були публічними".

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