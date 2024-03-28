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Крім Харківщини відключення світла можливі ще у двох областях — "Укренерго"
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Крім Харківщини відключення світла можливі ще у двох областях — "Укренерго"

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Електроенергія
Лінія електропередач. УНІАН

В "Укренерго" інформують, що графіки відключень світла наразі діють лише на Харківщині. Водночас зі зростанням споживання електроенергії можливе застосування обмежень в Одеській та Хмельницькій областях. У Криворізькому районі (Дніпропетровщина) відключення не прогнозуються.

Про це йдеться у повідомленні національної енергетичної компанії.

Сьогодні, 28 березня, зранку й протягом доби, Україна імпортує електроенергію з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови, загальним обсягом 13087 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 494 МВт.

Вчора, 27 березня, з 19:00 до 20:00 на запит польського оператора PSE, "Укренерго" надавало аварійну допомогу енергосистемі Польщі загальним обсягом 100 МВт-год.

Також сьогодні через сильний вітер без електроенергії залишилось 19 населених пунктів на Хмельниччині та 5 на Київщині. Ремонті роботи тривають.

"З інших причин станом на ранок знеструмлено 389 населені пункти. Через бойові дії є нові знеструмлення в Донецькій, Запорізькій, Харківській та Херсонській областях. Через технологічні порушення є знеструмлення в Київській, Кіровоградській областях", — йдеться у повідомленні.

Масований удар Росії по Україні 22 березня

22 березня Росія цілеспрямовано здійснила комбіновану масовану атаку по українській енергетичній інфраструктурі, внаслідок чого пошкоджені десятки об’єктів енергосистеми: теплові та гідроелектростанції, магістральні мережі "Укренерго" та обленерго.

За даними Повітряних сил ЗСУ, під час атаки 22 березня сили протиповітряної оборони знищили загалом 92 повітряні цілі, серед них — 55 БпЛА та 37 ракет. При цьому загалом РФ застосувала:

  • 63 ударні БпЛА типу "Shahed-136/131";
  • 12 балістичних ракет "Іскандер-М";
  • 40 крилатих ракет Х-101/Х-555;
  • 5 крилатих ракет Х-22;
  • 7 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";
  • 2 керовані авіаційні ракети Х-59;
  • 22 зенітні керовані ракети С-300/С-400.

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