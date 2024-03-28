Шмигаль прибув у Варшаву для переговорів із Туском

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сьогодні, 28 березня, у Варшаві зустрівся із главою польського уряду Дональдом Туском. Очікується, що сторони обговорять ситуацію на кордоні, а також низку інших питань.

Про це Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

"Розпочинаємо візит до Польщі із зустрічі з прем'єр-міністром Дональдом Туском. Скоординуємо наші питання перед спільним засіданням урядів", — йдеться у дописі глави українського уряду.

Шмигаль додав, що вони обговорять зброю для України, ситуацію на кордоні, а також розвиток торгівлі та інфраструктури й висловив сподівання, що діалог буде "прагматичним і конструктивним".

Напередодні TNV24 повідомляло, що під час переговорів йтиметься не лише про ситуацію в сільському господарстві та на польсько-українському кордоні, а й про спільне виробництво боєприпасів, енергетику та культуру.

За словами керівника канцелярії прем'єр-міністра Польщі Яна Грабеця, у "найпроблемніших сферах" із середи тривають переговори та зустрічі окремих польських та українських міністрів. Сьогодні, окрім очної зустрічі двох Шмигаля і Туска також запланована зустріч делегацій обох урядів.

Грабець назвав найважливіші теми консультацій, серед яких питання сільського господарства, інфраструктури, оборони та безпеки.

"Проте після цих переговорів важко очікувати якогось прориву, якоїсь конкретної домовленості, наприклад, щодо питань сільського господарства. Ми все ще ведемо діалог, і обидві сторони, принаймні на сьогодні – не повністю задоволені", – сказав керівник канцелярії польського прем'єра.

Він додав, що Польща "твердо стоїть на законних вимогах" своїх фермерів щодо захисту польського ринку, а українці перебувають у "зовсім іншій ситуації".

Що відомо про протести польських фермерів

6 листопада 2023 року польські перевізники розпочали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорогуськ" та "Рава-Руська-Гребенне".

Асоціація "Укравтопром" із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію зазначила, що причина страйків — надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС.

23 листопада до страйків на кордоні долучилися польські фермери, які протестували на пункті пропуску "Шегині — Медика".

Польські перевізники 11 грудня припинили страйк на пункті пропуску "Ягодин — Дорогуськ". Митниця запрацювала у звичному режимі, пропуск вантажівок відновили в обидва боки.

18 грудня польські перевізники знову заблокували рух вантажівок на міжнародному пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ".

16 січня 2024 року польські перевізники, які від листопада блокували пункти пропуску на кордоні з Україною, досягли угоди щодо "певних умов" з урядом РП та призупинили протест.

9 лютого року фермери у Польщі розпочали загальнонаціональний страйк. Акція протесту триватиме щонайменше до 10 березня.

Через декілька днів польські фермери оголосили, що мають намір 20 лютого заблокувати всі пункти пропуску на кордоні з Україною.

22 лютого прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що польська влада внесе прикордонні переходи з Україною, а також ділянки автомобільних і залізничних доріг до переліку об'єктів критичної інфраструктури.