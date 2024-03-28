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У Мінагрополітики підбили підсумки перемовин з поляками щодо розблокування кордону
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У Мінагрополітики підбили підсумки перемовин з поляками щодо розблокування кордону

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Микола Сольський
Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський. Фото: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України

У Міністерстві аграрної політики та продовольства України підбили підсумки зустрічі у тристоронньому форматі "Україна-Польща-Євросоюз" щодо розблокування польсько-українського кордону.

Зазначається, що перемовини тривали понад 6 годин.

"Це була складна, але відверта розмова між міністерствами та асоціаціями. Важливо, що попередньо вже обговорили варіанти вирішення, які незабаром будуть озвучені. Водночас, питання складне для всіх сторін і потребує додаткового часу. Дякую кожному з партнерів за особисте залучення в процес пошуку рішень", — прокоментував глава Мінагрополітики Микола Сольський.

Сьогодні 28 березня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сьогодні у Варшаві зустрівся із главою польського уряду Дональдом Туском. Очікується, що сторони обговорять ситуацію на кордоні, а також низку інших питань.

Що відомо про протести польських фермерів

6 листопада 2023 року польські перевізники розпочали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорогуськ" та "Рава-Руська-Гребенне".

Асоціація "Укравтопром" із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію зазначила, що причина страйків — надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС.

23 листопада до страйків на кордоні долучилися польські фермери, які протестували на пункті пропуску "Шегині — Медика".

Польські перевізники 11 грудня припинили страйк на пункті пропуску "Ягодин — Дорогуськ". Митниця запрацювала у звичному режимі, пропуск вантажівок відновили в обидва боки.

18 грудня польські перевізники знову заблокували рух вантажівок на міжнародному пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ".

16 січня 2024 року польські перевізники, які від листопада блокували пункти пропуску на кордоні з Україною, досягли угоди щодо "певних умов" з урядом РП та призупинили протест.

9 лютого року фермери у Польщі розпочали загальнонаціональний страйк. Акція протесту триватиме щонайменше до 10 березня.

Через декілька днів польські фермери оголосили, що мають намір 20 лютого заблокувати всі пункти пропуску на кордоні з Україною.

22 лютого прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що польська влада внесе прикордонні переходи з Україною, а також ділянки автомобільних і залізничних доріг до переліку об'єктів критичної інфраструктури.

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