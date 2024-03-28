НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Мінекономіки: Українські розробники випробували сенсорні технології для пошуку мін
МІНУВАННЯДронУКРАЇНАВторгнення Росії в УкраїнуЗброя і технологіїПолітика

Мінекономіки: Українські розробники випробували сенсорні технології для пошуку мін

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Розмінування
Дрон, обладнаний сенсорними датчиками. пресслужба Мінекономіки

Українські розробники, які працюють над виявленням та ідентифікацією вибухівки, випробували на тестовій ділянці у польових умовах свої сенсорні технології, які кріпляться на дроні.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

"На тестовій ділянці ДСНС благодійна фундація "Поступ" у межах проєкту MinesEye, який полягає у створенні мультисенсорної системи і на даному етапі для виявлення вибухонебезпечних предметів використовує підвішений до БПЛА магнітометр, випробувала покращене кріплення, яке стабілізує обладнання і дозволяє підвищити точність проведених замірів", — йдеться у повідомленні.

Для цього дрон додатково обладнали ортофокамерою, яка робить 5-7 фото на секунду або ж 120 тисяч знімків з одного гектара, що дозволяє отримати вкрай детальну фотомапу, синхронізовану з іншими результатами вимірювань. Крім того, фахівці MinesEye розробили власне програмне забезпечення для опрацювання результатів обстежень.

Наразі розробники працюють над тим, щоб навчити штучний інтелект аналізувати фото, зроблені ортофотокамерою, і шукати на них протитанкові міни. Це дозволить виявляти пластикову вибухівку, яку може не знайти магнітометр.

Зазначається, що команда розробників UADamage для обстеження території теж використовує магнітометр та ортофоткамеру і додатково сканує ділянки в інфрачервоному спектрі. Найближчим часом вони планують додатково використовувати георадар. Зібрані дані обʼєднують і складають кількарівневу мапу обстеженої площі. За рік роботи команда скоротила час обробки інформації із кількох днів до одного. В планах підвищити швидкість обробки інформації до кількох годин, щоб віддавати готову мапу майже одразу після обстеження.

"За рік роботи над інноваціями у сфері протимінної діяльності ми перейшли від фази "винайти магічну кулю, яка розвʼяже всі проблеми" до конкретних підходів і роботи за певними напрямками: сенсорами, засобами доставки, програмним забезпеченням", — сказав заступник міністра економіки України Ігор Безкаравайний.

За його словами, для того, аби такі розробки зʼявлялися системно, уряд спільно із разом з програмою розвитку ООН та Київською школою економіки напрацьовує єдину рамку для розробників.

"Готуємо технічні вимоги до сенсорів, які будуть використовуватися в детекції вибухонебезпечних предметів. Головна наша ціль – пришвидшити розмінування України. Але крім цього ми пишемо стандарти, які перейматимуть в усьому світі та перекладатимуть їх на іноземні мови", — додав урядовець.

Обидві команди ("Поступ" та UADamage) брали участь в першому Demining Bootcamp, який реалізується за ініціативи Мінекономіки України спільно із Київською школою економіки. Випробування на тестових ділянках відбулися за підтримки програми розвитку ООН.

У вересні 2023 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що для повного розмінування України потрібно 37 мільярдів доларів і понад 10 тисяч саперів. У державі є тільки 3 тисячі фахівців. Партнери вже виділили 250 мільйонів доларів на розмінування.

У лютому 2024-го у ДСНС повідомляли, що в Україні потенційно замінованими залишаються 156 тисяч квадратних кілометрів.

На початку березня Мінекономіки України та компанія Palantir, яка спеціалізується на аналітиці великих даних, підписали угоду про партнерство для співпраці у гуманітарному розмінуванні територій. Зокрема документ передбачає розмінування України за допомогою технологій штучного інтелекту.

Топ дня
Війна новини 29 березня
Нічна ракетна атака на Україну, Росія готує новий наступ на травень-червень. 765 день війни. Онлайн Важливо
Володимир Зеленський
Зеленський подав декларацію за 2023 рік: що відомо про доходи президента
Володимир Зеленський
Данілов стане послом у Молдові — Зеленський Важливо
Верховна рада
Комітет завершив розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію: нардепка розповіла, що буде далі Ексклюзивно
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко

Вибір редакції
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
Херсонщина, мінування, підрив на міні
Отримав поранення внаслідок детонації. Житель Малої Олександрівки Херсонщини підірвався на вибухівці армії РФ
Херсонщина, підрив на міні, прокуратура
У Високопільській громаді Херсонщини на російські міні підірвався тракторист: чоловік загинув
Мінування
Мінна небезпека: на Миколаївщині чоловік підірвався розбираючи боєприпас
Херсонщина, мінування, підірвались на міні
У Червоному Маяку на Херсонщині на російській міні підірвались двоє чоловіків: що відомо
На початок