Українські розробники, які працюють над виявленням та ідентифікацією вибухівки, випробували на тестовій ділянці у польових умовах свої сенсорні технології, які кріпляться на дроні.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

"На тестовій ділянці ДСНС благодійна фундація "Поступ" у межах проєкту MinesEye, який полягає у створенні мультисенсорної системи і на даному етапі для виявлення вибухонебезпечних предметів використовує підвішений до БПЛА магнітометр, випробувала покращене кріплення, яке стабілізує обладнання і дозволяє підвищити точність проведених замірів", — йдеться у повідомленні.

Для цього дрон додатково обладнали ортофокамерою, яка робить 5-7 фото на секунду або ж 120 тисяч знімків з одного гектара, що дозволяє отримати вкрай детальну фотомапу, синхронізовану з іншими результатами вимірювань. Крім того, фахівці MinesEye розробили власне програмне забезпечення для опрацювання результатів обстежень.

Наразі розробники працюють над тим, щоб навчити штучний інтелект аналізувати фото, зроблені ортофотокамерою, і шукати на них протитанкові міни. Це дозволить виявляти пластикову вибухівку, яку може не знайти магнітометр.

Зазначається, що команда розробників UADamage для обстеження території теж використовує магнітометр та ортофоткамеру і додатково сканує ділянки в інфрачервоному спектрі. Найближчим часом вони планують додатково використовувати георадар. Зібрані дані обʼєднують і складають кількарівневу мапу обстеженої площі. За рік роботи команда скоротила час обробки інформації із кількох днів до одного. В планах підвищити швидкість обробки інформації до кількох годин, щоб віддавати готову мапу майже одразу після обстеження.

"За рік роботи над інноваціями у сфері протимінної діяльності ми перейшли від фази "винайти магічну кулю, яка розвʼяже всі проблеми" до конкретних підходів і роботи за певними напрямками: сенсорами, засобами доставки, програмним забезпеченням", — сказав заступник міністра економіки України Ігор Безкаравайний.

За його словами, для того, аби такі розробки зʼявлялися системно, уряд спільно із разом з програмою розвитку ООН та Київською школою економіки напрацьовує єдину рамку для розробників.

"Готуємо технічні вимоги до сенсорів, які будуть використовуватися в детекції вибухонебезпечних предметів. Головна наша ціль – пришвидшити розмінування України. Але крім цього ми пишемо стандарти, які перейматимуть в усьому світі та перекладатимуть їх на іноземні мови", — додав урядовець.

Обидві команди ("Поступ" та UADamage) брали участь в першому Demining Bootcamp, який реалізується за ініціативи Мінекономіки України спільно із Київською школою економіки. Випробування на тестових ділянках відбулися за підтримки програми розвитку ООН.

У вересні 2023 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що для повного розмінування України потрібно 37 мільярдів доларів і понад 10 тисяч саперів. У державі є тільки 3 тисячі фахівців. Партнери вже виділили 250 мільйонів доларів на розмінування.

У лютому 2024-го у ДСНС повідомляли, що в Україні потенційно замінованими залишаються 156 тисяч квадратних кілометрів.

На початку березня Мінекономіки України та компанія Palantir, яка спеціалізується на аналітиці великих даних, підписали угоду про партнерство для співпраці у гуманітарному розмінуванні територій. Зокрема документ передбачає розмінування України за допомогою технологій штучного інтелекту.