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У Міноборони розповіли, скільки цивільних постраждало та загинуло від вибухівки
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У Міноборони розповіли, скільки цивільних постраждало та загинуло від вибухівки

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Мінування
Вибухотехніки ДСНС працюють над розмінуванням. Фото: Сили оборони півдня України

Від початку повномасштабної війни Росії проти України зафіксовано 647 випадків, які пов’язані з вибухонебезпечними предметами. Через це постраждало 950 цивільних людей.

Про це на брифінгу розповів начальник управління екологічної безпеки і протимінної діяльності Міністерства оборони України Руслан Берегуля.

"З початку повномасштабної війни в нас зафіксовано 647 інцидентів, пов’язаних із вибухонебезпечними предметами серед цивільного населення, внаслідок яких постраждали 950 людей", — сказав він.

За словами Берегулі, з них загинуло 289, а ще 661 людина зазнала каліцтва або поранень.

"Тому наша основна задача – припинити те, щоб цивільне населення страждало, і разом спільними зусиллями ми будемо здійснювати всі заходи, щоб позбавити територію України від жахливих наслідків, які нам залишила Російська Федерація", – сказав посадовець.

У вересні 2023 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що для повного розмінування України потрібно 37 мільярдів доларів і понад 10 тисяч саперів. У державі є тільки 3 тисячі фахівців. Партнери вже виділили 250 мільйонів доларів на розмінування.

У лютому 2024-го у ДСНС повідомляли, що в Україні потенційно замінованими залишаються 156 тисяч квадратних кілометрів.

На початку березня Мінекономіки України та компанія Palantir, яка спеціалізується на аналітиці великих даних, підписали угоду про партнерство для співпраці у гуманітарному розмінуванні територій. Зокрема документ передбачає розмінування України за допомогою технологій штучного інтелекту.

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