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Розмінування України за допомогою ШІ. Мінекономіки уклало угоду із Palantir
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Розмінування України за допомогою ШІ. Мінекономіки уклало угоду із Palantir

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Розмінування саперами ДСНС, село Долина, Донеччина. Фото: Данило Черниченко/Суспільне Донбас

Міністерство економіки України та технологічна компанія Palantir, яка спеціалізується на аналітиці великих даних, підписали угоду про партнерство для співпраці у гуманітарному розмінуванні територій нашої держави.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що документ було підписано в Лондоні під час робочого візиту до Великої Британії української делегації на чолі з першою віцепрем'єр-міністеркою України — міністеркою економіки Юлією Свириденко.

Угода містить конкретні положення щодо співпраці за напрямками:

  • оцифрування операцій гуманітарного розмінування, автоматизація процесів, передбачених Національною стратегією протимінної діяльності на період до 2033 року;
  • розширення цифрових можливостей для координації вивільнення та оцінки земель, визначення пріоритетів регіонів та управління ризиками в протимінній діяльності;
  • використання асистента на базі платформи штучного інтелекту Palantir (AIP) для прийняття рішень у протимінній діяльності.

Платформа працюватиме з великими базами даних, сформованих дотичними до виконання заходів протимінної діяльності структурами, починаючи від органів місцевого самоврядування, регіональної влади, міністерств та відомств і завершуючи операторами протимінної діяльності.

Передбачається, що бази міститимуть як сталу інформацію, наприклад, оцінку економічної ефективності сільгоспземель, близькість забруднених територій до комунікацій тощо, так і оперативну, яка буде регулярно оновлюватися. Йдеться, зокрема, про дані обстеження територій ДСНС, ДССТ, неурядовими операторами, кількість та стан техніки, наявність піротехнічних підрозділів  на конкретних напрямках і т.ін.

Завдяки можливостям Palantir AIP, платформа аналізуватиме інформацію та надаватиме рекомендації щодо оптимізації процесів. Наприклад, зможе порадити, враховуючи всі дані, як найбільш ефективно провести очищення конкретної території – за допомогою нових методів розмінування, таких, як дрони, чи з застосуванням традиційних методів. Кінцевою ж метою вбачається розмінувати території швидше та за менших витрат.

За словами міністерки економіки Юлії Свириденко, гуманітарне розмінування — "нульовий етап відновлення України".

Наразі потенційно забрудненими є 156 000 квадратних кілометрів землі, в зоні ризику перебуває понад 6 мільйонів українців. Саме тому прискорення гуманітарного розмінування, зокрема завдяки співпраці з такими технологічними компаніями як Palantir — це можливість зберегти життя людей та швидше розпочати відбудову України", — наголосила Свириденко.

Своєю чергою виконавчий віцепрезидент Palantir у Великій Британії та Європі Луїс Мослі підкреслив, що підписана угода допоможе врятувати життя українців та зміцнити економіку України.

"Незалежно, допомагаємо ми відважним українським захисникам протистояти агресії Путіна, підтримуємо переселення їхніх близьких, чи допомагаємо критично важливій програмі країни з розмінування, Palantir стоїть пліч-о-пліч з Україною та її людьми", — підкреслив Мослі.

У Мінекономіки додали, що пілотний проєкт платформи був представлений на Першій міжнародній донорській конференції з гуманітарного розмінування України, яка відбулася в Загребі 11-12 жовтня 2023 року. Наразі, підписана угода – новий етап у співпраці відомства та Palantir.

У вересні 2023 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що для повного розмінування України потрібно 37 мільярдів доларів і понад 10 тисяч саперів. У державі є тільки 3 тисячі фахівців. Партнери вже виділили 250 мільйонів доларів на розмінування.

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