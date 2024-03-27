У Червоному Маяку Бериславського району Херсонської області на російській міні підірвались двоє чоловіків.

Про це у Telegram повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

За інформацією Прокудіна, один чоловік загинув, другий — отримав тяжкі поранення. Внаслідок детонації у 38-річного місцевого жителя діагностували мінно-вибухову травму, травматичну ампутацію ніг. Його доставили до лікарні. Наразі медики борються за його життя.

"Дуже прошу всіх жителів Херсонщини бути обачними. Не відвідуйте місця, де ще не працювали вибухотехніки. Якщо ви побачили підозрілий предмет, не чіпайте, відійдіть на безпечну відстань та негайно повідомте про знахідку поліцейським або рятувальникам", — написав Прокудін.

11 березня 2024 року в ОВА повідомили, що у полі поблизу села Андріївка Калинівської громади на російській міні підірвався 24-річний чоловік.

Також відомо, що 8 березня 2024 року житель Широкої Балки Станіславської громади Херсонської області загинув, підірвавшись на російській міні.

Підписуйтеся на новини Суспільне Херсон у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube.