Ботанічний сад Житомира є структурним підрозділом Поліського національного університету та перебуває на повному його утриманні. За період з 1 січня 2023 року по 27 березня 2024 року витрати на його утримання склали 1 мільйон 248 тисяч 999 гривень.

За які кошти утримується Ботанічний сад та що потрібно, аби він був відкритий на постійній основі, йдеться у відповіді Поліського національного університету за підписом виконуючого обов'язки ректора закладу Юрія Демяненка.

У відповіді на запит Суспільного на отримання публічної інформації, зокрема, йдеться, що Ботанічний сад Житомира входить до складу природно-заповідного фонду України, охороняється як національне надбання та щодо нього встановлюється особливий режим охорони, відтворення і використання.

"Протягом 2023-2024 pоків кошти на утримання Ботанічного саду з загального фонду державного бюджету не надходили. На відміну від більшості ботанічних садів України, Ботанічний сад Поліського національного університету перебуває на повному утриманні закладу винятково за рахунок коштів спеціального фонду. Університет власним коштом фінансує yci витрати, пов'язані з утриманням Ботанічного саду. До них належать:

поповнення та догляд за колекціями рослин;

догляд за озерами;

утримання чорних лебедів;

догляд та утримання території й приміщень;

оплата послуг охоронної фірми;

заробітна плата чотирьох працівників Ботанічного саду.

За період з 1 січня 2023 року по 27 березня 2024 року ці витрати склали 1 мільйон 248 тисяч 999 гривень", — повідомив Юрій Демяненко.

Ботанічний сад, березень 2024 року. Фото: Марія Кравчук/Суспільне Житомир

За його словами, Ботанічний сад університету обладнаний 14-ма камерами відеоспостереження, які охоплюють лише пів гектара партерної частини саду, загальна площа якого складає 35,4 гектара.

"Для вирішення питання відеоспостереження за усією територією необхідно встановити ще 20 відеокамер, вартість чого складає 300-400 тисяч гривень. Охорону території Ботанічного саду забезпечують чотири охоронці, які чергують за графіком. Логічним є збільшення працівників охорони вдвічі у зв'язку з масовим відвідуванням Ботанічного саду жителями нашого міста та необхідністю постійного моніторингу відеоспостереження, а також патрулювання території саду", — йдеться у відповіді на запит.

Ботанічний сад, березень 2024 року. Фото: Марія Кравчук/Суспільне Житомир

Юрій Демяненко також повідомив, що у вихідні дні у березні 2024 року Ботанічний сад відвідали близько 28 тисяч людей.

"Крадіжок рослин під час відвідування саду житомирянами протягом останнього часу не зафіксовано, проте мають місце факти пошкодження рослинного покриву відвідувачами, які всупереч попередженням фотографують та фотографуються у місцях, не призначених для цього", — поінформував Юрій Демяненко.

Наразі відвідування Ботанічного саду жителями Житомира та області розглядається лише у вихідні та святкові дні у зв'язку з тим, що в інший час працівники саду проводять роботи з догляду та утримання території, а також забезпечується проведення навчальних занять для студентів вишу та наукової роботи фахівцями університету.

"Для відкриття Ботанічного саду на постійній основі потрібно забезпечити належне фінансування, збільшення кількості працівників Ботанічного саду та охоронців, а також врегулювати питання відеоспостереження. Університет потребує коштів на завершення огородження його території (орієнтовно 1,8-2,1 мільйони гривень) та постійних щорічних витрат на охорону i догляд у сумі близько 1,2-1,5 мільйона гривень", — йдеться у відповіді на запит.

Ботанічний сад, березень 2024 року. Фото: Марія Кравчук/Суспільне Житомир

Відповідь на запит Суспільного від Поліського національного університету щодо утримання Ботанічного саду у Житомирі, березень 2024 року. Скриншот

Відповідь на запит Суспільного від Поліського національного університету щодо утримання Ботанічного саду у Житомирі. Скриншот

Раніше Суспільне повідомляло, що Ботанічний сад Поліського національного університету відкрили для вільного відвідування.

Також повідомляли, що Житомирський ботанічний сад закритий для житомирян і потрапити на його територію можна лише, якщо потрібно зробити фотосесію або невеликими екскурсійними групами.

Вся територія Ботанічного саду Поліського національного університету вважається заповідною зоною. У коментарі Суспільному ректор Поліського національного університету Олег Скидан восени 2023 року розповідав, чи відкриють сад для вільного відвідування.

30 січня 2024 року на сесії Житомирської міськради депутати підтримали пропозицію депутатки Людмили Зубко звернутися до Міністерства освіти та науки України і до Поліського національного університету з тим, аби відкрити для відвідування Ботанічний сад.

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